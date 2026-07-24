$!El verano en Mazatlán se fortalece gracias a la confianza del turismo nacional

Por el Arq. Omar Osuna.

Cada temporada vacacional representa una oportunidad para medir la fortaleza de un destino, y este verano Mazatlán vuelve a demostrar por qué sigue siendo uno de los lugares favoritos del turismo nacional.

Aun cuando existen desafíos relacionados con algunos accesos carreteros, así como retos en materia de conectividad aérea, seguridad en las principales rutas hacia el destino y una movilidad más eficiente, la respuesta de los visitantes ha sido positiva. Miles de familias continúan eligiendo nuestro puerto para disfrutar de sus vacaciones, impulsando la economía local y reafirmando la confianza que existe en Mazatlán como un destino competitivo.

Como desarrollador inmobiliario, pero también como alguien que ha dedicado gran parte de su trayectoria a impulsar proyectos que generan inversión y desarrollo, considero que el turismo nacional ha sido el gran aliado de Mazatlán. Es un turismo que conoce nuestro destino, que regresa por convicción y que encuentra aquí una combinación difícil de igualar: playas, gastronomía, hospitalidad, infraestructura y la posibilidad de disfrutar una ciudad cómoda para recorrer, con atractivos para todas las edades.

No obstante, también debemos reconocer que todavía existen áreas de oportunidad que requieren la atención de las autoridades. Un porcentaje muy importante de nuestros visitantes llega por carretera, y esa vía de acceso representa uno de los principales motores del turismo que recibe nuestro puerto. Por ello, es indispensable fortalecer la conectividad carretera y mejorar las condiciones de ingreso al destino en todo su trayecto. Asimismo, es fundamental continuar trabajando para que las carreteras sean cada vez más seguras, ágiles y confiables.

Desde este espacio hago un respetuoso llamado a las autoridades competentes para fortalecer la presencia institucional en los principales corredores carreteros del estado, así como en las entradas y salidas por donde transita el turismo. Generar un ambiente de tranquilidad y confianza para quienes visitan Mazatlán no solo beneficia a la industria turística, sino a toda la cadena económica que depende de ella: hoteles, restaurantes, comercios, prestadores de servicios, transportistas y, por supuesto, miles de familias sinaloenses.

Asimismo, es importante seguir impulsando estrategias que permitan mejorar la conectividad terrestre y aérea. Un destino que facilita el acceso a sus visitantes es un destino que fortalece su competitividad y abre nuevas oportunidades de inversión.

Mazatlán ha demostrado una extraordinaria capacidad para superar los retos y seguir creciendo. Hoy vivimos un momento en el que la iniciativa privada continúa apostando por el desarrollo del puerto, mientras que el turismo nacional responde con una preferencia que nos llena de optimismo.

Estoy convencido de que, si gobierno, iniciativa privada y sociedad trabajamos con una visión compartida, podremos consolidar un destino aún más fuerte, seguro y atractivo. Blindar nuestras vías de comunicación, mejorar la movilidad y brindar certeza a quienes nos visitan enviará un mensaje claro: Mazatlán está preparado para seguir recibiendo a México con los brazos abiertos.

El turismo no solo representa visitantes; representa empleos, inversión, crecimiento y bienestar para miles de familias. Cuidarlo y fortalecerlo debe ser una prioridad compartida.

Arq. Omar Osuna