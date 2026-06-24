Elegir bien las batallas

Uno tiene el tamaño de los rivales que elige... pero también de las discusiones que decide abandonar

En la empresa familiar abundan los desafíos: sucesión, profesionalización, gobierno corporativo, crecimiento, reparto de responsabilidades y, por supuesto, los inevitables conflictos humanos. Sin embargo, existe un desgaste silencioso que consume más energía que cualquier crisis financiera: intentar convencer a quien no quiere comprender. Hay conversaciones que construyen puentes... y otras que solo levantan muros. Y es ahí donde muchos líderes familiares cometen uno de los errores más caros de su trayectoria: confundir persistencia con terquedad. Porque una cosa es educar, dialogar y acompañar. Otra muy distinta es insistir donde no hay disposición para escuchar.

El costo oculto de las discusiones estériles

En las empresas familiares solemos hablar de patrimonio económico, empresarial y emocional. Pero pocas veces hablamos del más escaso de todos: la energía de quienes lideran. ¿Cuántas reuniones se repiten sobre el mismo tema? ¿Cuántas decisiones se retrasan porque alguien se niega a escuchar? ¿Cuántos proyectos quedan atrapados por quienes no buscan soluciones, sino preservar su espacio de poder? Hay una paradoja inquietante: Mientras más intentamos convencer a ciertas personas, menos capacidad tenemos para liderar a quienes sí están dispuestos a construir. Porque no todos los desacuerdos son iguales. Hay familiares que cuestionan desde la responsabilidad. Y eso es valioso. Pero también existen quienes convierten la resistencia en identidad. No quieren entender...quieren ganar. No buscan acuerdos...buscan imponerse. Y cuando el diálogo deja de ser una búsqueda compartida de verdad para convertirse en una competencia de egos, el resultado siempre es el mismo: todos pierden.

La historia del ruiseñor

Cuenta una fábula que un ruiseñor, reconocido por su canto, llegó a una granja. Al escuchar los gruñidos de un cerdo, pensó que con paciencia podría enseñarle a cantar. Durante semanas le mostró melodías, ritmos, armonías. Cada día insistía. El cerdo seguía gruñendo. Un viejo caballo observó la escena y preguntó: —¿Todavía crees que aprenderá? —Por supuesto —respondió el ruiseñor—. Si sigo intentándolo, algún día cantará. El caballo sonrió y dijo: —Quizá... pero mientras tanto, el único que ha dejado de cantar eres tú. La enseñanza no está en el cerdo. Está en el ruiseñor. Porque hay esfuerzos tan mal dirigidos que terminan desgastando precisamente aquello que queríamos proteger.

Cuando el problema no es la capacidad, sino la voluntad

En la empresa familiar invertimos en formación, capacitación y desarrollo. Y eso es correcto. Pero hay una pregunta incómoda que tarde o temprano debemos hacernos: ¿La persona no puede... o simplemente no quiere? La diferencia es enorme. Quien no puede, necesita apoyo. Quien no sabe, necesita aprendizaje. Quien se equivoca, necesita guía. Pero quien no quiere escuchar, quien rechaza cualquier evidencia y convierte cada conversación en una batalla personal... no necesita más argumentos. Necesita una decisión. Porque ningún modelo de gobierno corporativo funciona cuando algunos creen que toda diferencia es una amenaza.

La falsa virtud de insistir

Nos enseñaron que hay que perseverar. Y es cierto. Pero toda virtud llevada al exceso se convierte en defecto. Persistir en un proyecto valioso es liderazgo. Persistir en una discusión inútil es desgaste. Persistir en desarrollar talento es compromiso. Persistir en convencer a quien no desea cambiar es obstinación. La madurez directiva está en saber distinguir.

Una pregunta incómoda para el consejo de familia

¿Qué pasaría si la energía invertida en la persona más resistente se destinara a quienes sí quieren construir? ¿Qué decisiones avanzarían? ¿Qué oportunidades aparecerían? ¿Qué conflictos desaparecerían simplemente por dejar de alimentarlos? A veces la pregunta correcta no es: “¿Cómo logro convencerlo?” Sino: “¿Por qué sigo creyendo que debo convencerlo?”

Aceptar no es rendirse