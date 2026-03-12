Elon Musk encabeza lista de multimillonarios de Forbes; Carlos Slim lidera en México

La revista Forbes publicó este 11 de marzo su clasificación anual de multimillonarios del mundo y ubicó al empresario Elon Musk como la persona más acaudalada del planeta por segundo año consecutivo, con un patrimonio estimado en 839 mil millones de dólares, contra los 342 mil millones de dólares que acumulaba en 2025.

En el mismo listado, el empresario mexicano Carlos Slim Helú encabezó la representación nacional con un patrimonio estimado en 125 mil millones de dólares.

Musk, principal accionista de la fabricante de vehículos eléctricos Tesla, de la empresa aeroespacial SpaceX, de la red social X y de la compañía de inteligencia artificial xAI, acumula más del triple del patrimonio de los dos siguientes lugares en la lista: los cofundadores del buscador Google, Larry Page, con 257 mil millones de dólares, y Sergey Brin, con 237 mil millones de dólares.

Según el ranking de Forbes, el planeta cuenta con un número récord de 3 mil 428 multimillonarios en 2026, 400 más que en 2025, cuyas fortunas en conjunto ascienden a 20.1 billones de dólares, frente a los 16.1 billones de dólares de la edición anterior.

En el caso de México, la publicación registró a 24 personas en su lista. La fortuna de Slim Helú creció de 82.5 mil millones de dólares en 2025 a 125 mil millones de dólares en 2026.

Germán Larrea Mota-Velasco, heredero del Grupo México, prácticamente duplicó su patrimonio al pasar de 28.6 mil millones de dólares a 67.1 mil millones de dólares. La familia Baillères también duplicó su riqueza, de 9 mil millones de dólares a 19.5 mil millones de dólares.

La lista incluyó además a María Asunción Aramburuzabala, la familia Hank, Fernando Chico Pardo, Antonio del Valle Ruiz, Rufinio Vigil González, David Peñaloza Alanís, varios integrantes de la familia Coppel Luken, Cynthia Helena Grossman Fleishman, Manuel Arango Arías, Roberto Hernández Ramírez, la familia Beckmann, Alfredo Harp Helú, los hermanos Espinosa Abdalá y Oscar Baeza Fares.

El caso contrario lo protagonizó Ricardo Salinas Pliego, cuyo patrimonio se desplomó de 13.4 mil millones de dólares en 2024 a 3.7 mil millones de dólares en el listado de 2026.

Según la revista Forbes, las empresas de Salinas Pliego enfrentaron en ese periodo litigios multimillonarios tanto en México como en Estados Unidos, al tiempo que el empresario rompió con los Gobiernos de la denominada Cuarta Transformación y se convirtió en uno de sus principales detractores.

La publicación de la revista Forbes advierte que su metodología para calcular las fortunas, basada principalmente en la tenencia de acciones, no es exhaustiva, pues no toma en cuenta los ingresos que los ultrarricos reciben a través de sociedades offshore ni todas sus participaciones en empresas que no cotizan en bolsas.

No obstante, la tendencia global que confirma el listado apunta a una concentración de riqueza cada vez mayor, impulsada en gran medida por el alza sostenida de las cotizaciones bursátiles.