$!Embajador de México en Emiratos Árabes respalda a Sinaloa en la Expo Gulfood de Dubái

Con la visita del Embajador de México en Emiratos Árabes Unidos, Luis Alfonso de Alba Góngora, al stand de la comitiva y expositores sinaloenses en la Expo Gulfood de Dubái, se está validando un trabajo que el Gobierno de Sinaloa hace por segundo año consecutivo, que indica una estrategia de internacionalización sostenida, aseguró el Secretario de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello Esquivel. Encabezando y respaldando la delegación de productores y comercializadores de garbanzo en la Expo Gulfood de Dubái 2026, el funcionario estatal agradeció el apoyo del embajador mexicano en Emiratos Árabes Unidos y su equipo.

“El equipo de negocios de la Embajada nos ha ayudado a validar a los nuevos compradores, ver que existan, ver que físicamente están establecidos y podamos abrir nuevos canales de comercialización”, mencionó. “En lo que es la comercialización aquí en los Emiratos Árabes y en otros países, es derivado de que Sinaloa produce el garbanzo de mejor calibre en comparación con otros países, que es lo que ocupamos, pues consolidarlo y el hecho de que el gobierno del Estado por segundo año consecutivo esté aquí, pues da una muestra de que no fue una visita ocasional y que el trabajo que se está haciendo es un trabajo permanente y de continuidad, buscando los mejores mercados en beneficio de los productores de Sinaloa”.