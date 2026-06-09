Empresario Luis Osuna Vidaurri pide rescatar a Sinaloa ‘del desastre’ y dejar de maquillar cifras

Dejar de mostrar cifras maquilladas sobre la violencia en Sinaloa, y reconocer el desastre en la economía sinaloense por la ola de inseguridad, reclamó el empresario Luis Osuna Vidaurri al Gobierno federal.

A través de su cuenta personal de Facebook, el empresario sinaloense publicó un mensaje donde repudia el espacio recién creado en las conferencias mañaneras de la Presidenta Claudia Sheinbaum, titulado Derecho de Réplica.

“El jueves pasado, por si no fuera poco en las mañaneras tan chafas, abrieron un espacio que le denominan Derecho de Réplica, un espacio más para polarizar a los ciudadanos de nuestro País”, escribió.

“Este primer episodio trató de mentir absurdamente, mentirosamente y extremadamente sin corazón ni empatía de la situación que estamos viviendo desde hace casi dos años”.

El presidente del Consejo Sinaloense de Empresarios deploró lo ahí expuesto por Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia de la República.

“Comenta que es falso que la economía de Sinaloa está afectada e inclusive que hemos crecido económicamente y aumentado nuestra base laboral, una estupidez del tamaño del mal trabajo que ha hecho este gobierno”, criticó.

“Nuestra economía la dejaron hecha un desastre y me da mucho coraje ver como emprendedores, medianas y microempresas han desaparecido para siempre y cómo el talento de muchos tuvo que irse fuera de Sinaloa por la falta de oportunidades y prosperidad”.

Envió un mensaje directo a la funcionaria, a quien etiquetó para sus redes @luisamalcalde.

“Lo que usted dijo en esa mañanera fue ¡traicionar a los sinaloenses y vernos la cara de imbéciles con cifras patito, maquilladas y embusteras!”, cuestionó.

“Nuestros negocios están en crisis y no pedimos nada, sólo ¡que pare la violencia, y que digan y acepten la verdad del caso Sinaloa, lo demás nosotros nos encargamos, porque los sinaloenses sabemos luchar y prosperar!”.

El empresario del ramo restaurantero en la entidad se dijo molesto porque en lugar de ocupar ese tiempo en recuperar a Sinaloa del desastre de los últimos dos años por la ola de violencia, esté tratando de maquillar la crisis real que se vive.

“Me pesa muchísimo no seguir creando empleos, por siempre en nuestro grupo pensamos que mientras más abramos plazas laborales mejoramos nuestra comunidad”.

Urgió a los sinaloenses a reclamar lo que hace el Gobierno federal respecto a Sinaloa.

“Las mentiras salen siempre a flote, somos muchos los sinaloenses que estamos indignados y muy molestos con estas declaraciones que no sirven ni ayudan en nada”, expresó.

“A todos mis paisanos, por favor, alcen la voz y no acepten este tipo de acciones de estos personajes, y a la Presidenta @claudia_shein le pido con mucho respeto que revise y censure a este tipo de acciones y que mejor esa energía la dirija a rescatar a Sinaloa del desastre que nos han dejado.

“¡Que Dios bendiga a todos los sinaloenses y a nuestro México querido!”.

Coincidiendo con este sentir de indignación, otros empresarios locales compartieron y apoyaron la publicación de Osuna Vidaurri.