$!Empresarios de todo el país fortalecen lazos en encuentro nacional en Guamúchil

Asimismo, reconoció el esfuerzo de los organizadores por traer este evento de relevancia nacional a Guamúchil y destacó que “esta región está llena de riqueza, historia, cultura y gastronomía, pero lo que más la enriquece es su gente”.

Por su parte, Adán Salazar, presidente nacional de la Confederación Mexicana de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia, subrayó el valor de pertenecer a esta organización, describiéndola como “la mejor escuela de la vida”. Enfatizó que formar parte de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia brinda experiencia, enseñanzas valiosas y la oportunidad de rodearse de mentores que impulsan el crecimiento profesional y personal.

“Me encanta la frase de Theodore Roosevelt: ‘Si no estás en el campo de batalla, luchando, sudando, ensangrentado y recibiendo los golpes, tu opinión no me es relevante’. Amigos y amigas, rodéense siempre de ejecutivos que inspiren, de socios mentores que hayan luchado por el beneficio de la asociación, líderes ejecutivos que hayan ganado o perdido batallas, ejecutivos que hayan conseguido eso que ustedes buscan para crecer”, expresó Salazar.

La agenda de JEMA 2025 concluirá el sábado con actividades enfocadas en el desarrollo empresarial. Como parte del programa, este viernes se entregará el Galardón a la Mercadotecnia Nacional a Luis Armando Kuroda, de Grupo Interceramic.

En esta edición participaron ejecutivos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco, Durango y Sinaloa, con representación de Culiacán, Mazatlán, Los Mochis, Guasave, Navolato y Guamúchil, fortaleciendo el intercambio de ideas y experiencias entre sectores estratégicos.

El evento contó con la presencia de Álvaro Lugo, presidente de Ejecutivos de Venta y Mercadotecnia Guamúchil; Guadalupe López, presidenta municipal de Salvador Alvarado; Rosy Rivera, directora de Desarrollo Económico de Angostura; el diputado local Ambrocio Chávez Chávez; y el teniente coronel de infantería, Jorge Rivas Milla.