Empresarios se reunirán con autoridades de Mazatlán para fortalecer seguridad

Por el bloqueo carretero e incendios de unidades en Villa Unión, el dirigente industrial de Mazatlán, Mauricio Aguilar Alemán, dijo que van a reunirse con las autoridades para que fortalezcan la seguridad.

Mientras tanto, dijo que debe prevalecer la tranquilidad entre el empresariado para mantener la economía y empleos.

La vulnerabilidad a la que está expuesto el sector industrial por el manejo de mercancías por carreteras, como parte de la iniciativa privada que generan desarrollo económico y empleos, Mauricio Aguilar Alemán, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Mazatlán, dijo que confían en las acciones que desarrollan las autoridades ante la situación difícil que vive el país en materia de inseguridad.

El dirigente empresarial recién designado, adelantó que esperan una reunión como parte de la Intercamaral para conocer de la explicación de las autoridades sobre este evento de violencia registrado en Villa Unión y que mantuvo en zozobra a la población en general.

“Esperamos reunirnos con las autoridades. De hecho, cada mes tenemos una reunión con las autoridades para que nos expliquen, nos den la pauta de cuál es la situación en cuanto a la seguridad en Sinaloa”.

Dijo lo anterior, porque al sector empresarial se enfoca en incrementar la productividad en las empresas y generar mayor desarrollo económico a nivel local y a las corporaciones mantener un estado tranquilo.

“Tenemos que vislumbrar cuáles son nuestras acciones después de lo que nos digan y reflexionar de lo que nos digan qué hacer. Lo importante es que como cámara empresarial, nosotros debemos continuar desarrollando a las empresas y sobre todo enfocarnos en la productividad”.

Lamentó que las corporaciones operen con recursos limitados y así como lo han venido haciendo en anteriores operativos de seguridad implementados para blindar a la ciudad, mantendrán el apoyo de parte del sector privado para que los elementos policiales mantengan resguardada la ciudad y a las principales carreteras de acceso.

“La autoridad está haciendo su trabajo y el despliegue operativo se está realizando todos los días. La seguridad es responsabilidad de todos y llamó a cada uno a poner su granito de arena”, agregó.

Llamó a la reflexión, tranquilidad y calma, sobre todo esperar de los comunicados oficiales para que se tomen las decisiones adecuadas para proteger a las empresas, de la mano de las autoridades.