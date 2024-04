“No es posible que pretendamos seguir creciendo sin alianzas estratégicas, nuevas, tenemos que aprender a hacer negocios, a decidir con otros, a aprender de otros, a aprender con otros, tenemos que ser muy buenos socios porque sin sociedades no vamos a aprender, cada empresa no puede por sí misma resolver todas las necesidades que se le presentan”, recalcó.

También dijo que las empresas tienen que convertirse en organizaciones más innovadoras y no es posible que pretendan seguir creciendo sin alianzas estratégicas..

Ante decenas de ex alumnos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y del Tecmilenio, así como empresarios e invitados que se congregaron en el auditorio de Tecmilenio Mazatlán, el también integrante del Centro de Dueñez Empresaria (Cedem) reiteró que todo lo que se haga es perentorio, es finito, tiene una fecha de caducidad, se va oxidar y se va obsoletizar, por lo que se tiene que seguir evolucionando y se tiene que evolucionar más rápido de lo que evoluciona el entorno.

”Tenemos que cambiar nuestra manera de cambiar, tenemos que cambiar de otra manera, hoy cómo hemos cambiado, las organizaciones son un núcleo central llámese dueños, empresarios o equipo directivo o un Consejo de Administración o como ustedes quieran y un montón de unidades de negocios y de áreas organizacionales interactuando con ellos para cambiar, eso que apenas estamos aprendiendo a hacer, el cambio ahora va ser una constelación de centros y de frentes decisorios que cada uno cambia por sí mismo, que cada uno cambia sin necesidad de que el guía en el núcleo, el dueño o el director general o el Consejo (le diga) qué es lo que tiene que hacer”.

Ahorita se trata de que operen y resuelvan sus problemas operativos en cada trinchera sin que los dueños intervengan, añadió, ahora lo que va hacer es que cada trinchera se va reinventar y va a rediseñar las puertas y soluciones al mercado sin que tengan que consultarlo con el dueño, con el director o con el Consejo de Administración, así está ocurriendo en lugares como Silicon Valley, California, Estados Unidos.

Precisó que el viraje tiene tres canchas de oportunidades, la primera obviamente es cuando se está en crisis, que es cuando las ventas se empiezan a caer, cuando se comienza a tener problemas financieros es el momento oportuno; la segunda oportunidad de hacer el viraje es cuando la empresa está estancada, que a lo mejor no está mal, que sigue vendiendo bien, que está teniendo muchas utilidades, pero son las mismas muchas que el año pasado, hace dos años o hace cinco años.

“¿Y cuándo más hay que hacer un viraje?, cuando surge una oportunidad más grande que nuestro objetivo, cuando surge una oportunidad que es tan grande que la estructura actual, que el equipo actual, que los directivos actuales, que el organigrama actual no pueden sustentarla y hay que hacer entonces un viraje para que eso tenga oportunidad de crecer y multiplicarse al ritmo que su propio potencial le dice”, subrayó.

”Tenemos que reconocer que hoy vamos a vivir más crisis que en el pasado, yo me atrevería a decir que México es un país de empresarios expertos en ello, les han dado mucho chance de aprender desde muchos sexenuios y en cada sexenio no se encuentran un México nuevo y hay que volver a reinventar nuestro negocio, pero tenemos que monitorear las crisis”.

Recalcó que las empresas que se mueren en la crisis es porque ya estaban enfermas, pero eso ocurre porque se permite que un cáncer que aparece continúe y ese cáncer es la inercia.

”La inercia es el cáncer de las empresas, la inercia es dispersarnos de la jugada donde debemos, dispersarnos es desviarnos del cauce extraordinario que debemos de tener, la inercia es salirnos de nuestro mejor mercado, la inercia es seguir queriendo hacer las cosas igual que antes cuando las cosas ya no son iguales que antes y la inercia en el mercado se llama desenfoque y desenfocarse no es cambiar el enfoque que teníamos, no, desenfocarse es perder el foco y el foco se mueve”, subrayó.