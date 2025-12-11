$!Empresas comparten su visión de permanencia en foro industrial de Mazatlán

MAZATLÁN._ Pese a pandemias, inseguridad y fiscalización, industrias de casa, como Grupo Alerta, Venados y la trasnacional Bimbo, han podido permanecer y trascender, se expuso dentro del panel “Legado y Futuro, el valor de la permanencia”, organizado en por Canacintra Mazatlán.

Este encuentro de industriales forma parte de la celebración de las ocho décadas de liderazgo y permanencia de Canacintra Mazatlán, realizada ayer.

El foro de empresarios del Corredor Económico del Norte fue diseñado para que fuera compartida la filosofía de los corporativos de grupos con más de 80 años, como el Grupo Alerta, Bimbo y Venados de Mazatlán, destacó Sergio Rojas Velarde, presidente de Canacintra Mazatlán y anfitrión del encuentro.

El empresario resaltó que la permanencia de las tres empresas ha generado un legado generacional importante y que mantienen el compromiso de una industria con la mejor forma de homenajear al País con la generación de empleos de calidad, pese a que enfrentan incertidumbre económica, no cuentan con incentivos para las empresas y tienen una gran presión de etapas complicadas como la pandemia.

En tres módulos implementados dentro del panel industrial, los participantes respondieron algunas preguntas relacionadas con el legado de la filosofía corporativa, el valor de la organización y sus colaboradores, así como la visión que se proyecta para los próximos años.