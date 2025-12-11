$!Empresas comparten su visión de permanencia en foro industrial de Mazatlán

MAZATLÁN._ Pese a pandemias, inseguridad y fiscalización, industrias de casa, como Grupo Alerta, Venados y la trasnacional Bimbo, han podido permanecer y trascender, se expuso dentro del panel “Legado y Futuro, el valor de la permanencia”, organizado en por Canacintra Mazatlán.
Este encuentro de industriales forma parte de la celebración de las ocho décadas de liderazgo y permanencia de Canacintra Mazatlán, realizada ayer.
El foro de empresarios del Corredor Económico del Norte fue diseñado para que fuera compartida la filosofía de los corporativos de grupos con más de 80 años, como el Grupo Alerta, Bimbo y Venados de Mazatlán, destacó Sergio Rojas Velarde, presidente de Canacintra Mazatlán y anfitrión del encuentro.
El empresario resaltó que la permanencia de las tres empresas ha generado un legado generacional importante y que mantienen el compromiso de una industria con la mejor forma de homenajear al País con la generación de empleos de calidad, pese a que enfrentan incertidumbre económica, no cuentan con incentivos para las empresas y tienen una gran presión de etapas complicadas como la pandemia.
En tres módulos implementados dentro del panel industrial, los participantes respondieron algunas preguntas relacionadas con el legado de la filosofía corporativa, el valor de la organización y sus colaboradores, así como la visión que se proyecta para los próximos años.
En su participación, Ismael Barros Cebreros, presidente ejecutivo del grupo Venados de Mazatlán, rememoró que en 1982 el equipo de beisbol pertenecía a personas que entraron en crisis económica y lo pusieron a la venta, adquiriendolo el grupo cervecero Modelo.
Es entonces cuando salvan al equipo, lo llevan por 10 años a ser campeones y Mazatlán se trajo la sede de la Serie del Caribe.
“La innovación es de vital importancia para Venados y el poder expandirse a varios nichos de mercado, pues no solamente al que le gusta el beisbol”, abundó.
Barros Cebreros agregó, que cuando el grupo Modelo inició con la organización del Maratón Pacífico para darle una identidad del deporte profesional a la ciudad, puso a la venta al equipo en 2015 y la familia Toledo lo compró.
Por más de una década, el equipo y la marca permanecen fortalecidos, pese a la etapa más difícil que les representó el periodo de la pandemia para llenar el estadio y con juegos como sede de la Serie del Caribe.
“La pandemia fue un momento complicado y crítico porque tocó la Serie del Caribe en México y en Mazatlán y no había manera de que la afisión saliera al estadio”, recordó.
En su participación, Javier García Reza, director nacional de relaciones laborales de Grupo Bimbo, citó los grandes retos a los que se han tenido que enfrentar, sin embargo, habló de la constancia y dedicación con lo que han podido permanecer en el mercado.
También habló sobre la pandemia y el crecimiento doloroso en un lapso de 15 años cuando se decide traspasar fronteras para expandir el mercado.
“Bimbo es un producto de primera necesidad más que otros que no. Nosotros llegamos a tener 5 mil personas cobrando durante la pandemia, siendo que fue el periodo más difícil porque se satanizó el consumo del pan, pese a que así crecimos comiendo pan”, explicó.
Por el corporativo del Grupo Alerta, acudió la directora general, Carmen Espinoza Noreña, quien expuso del valor fundamental que ha permanecido en este grupo por 80 años y que solo del compromiso se forma una unión de servicio que caracteriza al grupo industrial.
Por su parte, Rodolfo Madero, director de la empresa con más de 80 años de fundación y creada por su padre, Francisco Madero, sostuvo que cuenta con cuatro divisiones, generando arriba de 3 mil 500 en diferentes lados del País.
El empreario consideró que ha sido complicado mantenerse ante los vaivenes de polìticas que no incentivan a las empresas, como las actuales.