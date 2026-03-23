$!En esta Cuaresma, ahorra con Casa Ley

La Cuaresma no tiene por qué ser complicada ni costosa. En Casa Ley puede convertirse en la oportunidad perfecta para redescubrir recetas deliciosas, prácticas y accesibles. Entre sus pasillos encuentras las mejores opciones para armar un menú rendidor que, además de cuidar tu bolsillo, no descuide el sabor.

Platillos de Cuaresma

Todos los viernes, la cocina de Casa Ley te ofrece una serie de comidas preparadas para que evites el esfuerzo a un precio espectacular. Solo tienes que acudir a tu sucursal más cercana y llevarte una porción para disfrutar en casa. Si prefieres un menú del mar, una opción espectacular son las Empanadas de Atún. El Pastel de Atún, el Ceviche de Calamar y el Marlín guisado también prometen deleitar tu paladar.

Los Chiles rellenos en caldo son perfectos para comer en familia, y no te puedes quedar sin probar las Rajas en crema, con queso y elote. Además, una rica Ensalada es perfecta para complementar.

La imperdible de la temporada es la Capirotada, ya sea blanca o negra. Con pan, frutos secos y ciruela pasa... En Ley la encuentras lista para comer.

Cada semana puedes encontrar platillos diferentes. ¡Ve a descubrirlos!

Comida práctica y saludable

En Casa Ley encuentras los clásicos de la despensa para que en esta Cuaresma elabores recetas sencillas, económicas y deliciosas. Llévate Atún en todas sus presentaciones. Cubitos, trocitos, en lata o hasta empanizado y listo para comer. Incluso están como Medallones y Carne para hamburguesa de atún aleta amarilla.

Entre los enlatados destaca la Sardina, lista para comer en cuestión de minutos. Deléitate con el fresco sabor del mar con la amplia variedad de Mariscos y Pescados de temporada que hay en Ley. Son perfectos para comer salteados, en cócteles o en caldos.

Puedes hacer Pescado al mojo de ajo, empapelado o a la plancha. O bien, Filete de Salmón o un Salpicón de Surimi.

Complementos llenadores

Los complementos hacen que cada platillo rinda más y llenan tu estómago. El Arroz y los Frijoles son los predilectos, pero también se puede realizar algo con los chícharos y los champiñones. La clave está en combinar ingredientes. Por ejemplo, puedes cocinar un Arroz sazonado con camarones, cocer Frijoles de la olla para acompañar unas tostadas de atún o hacer una Ensalada fresca con una mojarra dorada.