En Mazatlán, baja número de convencionistas pero aumentan eventos: Sectur

En vísperas de asistir al Tianguis Turístico de México 2026 como parte de la delegación de Sinaloa, Alejandro Higuera Osuna, subsecretario de la Industria de Reuniones de la Secretaria de Turismo, aclaró que la tendencia en el número de Convenciones para Mazatlán se mantiene más no la cifra de asistentes.

“Tiene un comportamiento muy parecido al 2025. Obvio, no vamos a tener, y lo reconozco, no vamos a tener, tal vez tengamos la misma cantidad de eventos o un poco más, pero la asistencia va a ser menor, porque cada cuatro años se realiza la Convención Nacional de Alcohólicos Anónimos, y el año pasado nos tocó y llegaron alrededor de 20 mil asistentes, entonces, no, no vamos a poder superar esa cifra porque es atípica”, explicó.

El funcionario estatal insistió en que después del periodo vacacional donde se desarrolló el encuentro de motociclistas, la tendencia de eventos masivos se mantiene.

“Después de la Semana de la Moto, precisamente vamos a tener con el Colegio de Ingenieros un desayuno, los van a convocar, vamos a dar a conocer la Convención Nacional, que es un evento muy importante, creo que es en el mes de mayo”, señaló.

Higuera Osuna fue entrevistado en el marco de la inauguración del 37 Encuentro nacional de Estudiantes de Arquitectura ENEA 2026 a desarrollarse del 14 al 21 de abril en Mazatlán.

El evento es organizado por la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma de Sinaloa, reuniendo a 120 estudiantes de las 32 entidades federativas, enfocado en temáticas de sostenibilidad urbana que pretende atraer a más de mil participantes de Mazatlán.

Sin abundar mucho en los detalles del evento de Ingenieros, destacó el nivel de convenciones, reuniones y eventos programados para este año.

“Bueno, esta, por ejemplo, es académica. Esta es la trigésima séptima, 37, de estudiantes de todas las entidades federativas. Esta es muy interesante, pero vienen de todas las entidades federativas, de las 32. Y obviamente la Escuela de Arquitectura de la UAS, que es la anfitriona, pues tiene una relevancia este evento académico. Y no nomás académico, porque pues, son los arquitectos, son los los que construyen y reconstruyen lo que esto fue en su momento una ruina. Creo que este es el mejor ejemplo de por qué se hace que el arranque de este evento haya académicos. Hemos tenido científicos también, el año pasado tuvimos el encuentro el Simposio del Mango, que el año antepasado fue en España, este en México, este año creo que se va a la India”.

Indicó que el 95 por ciento de los eventos se concentran en Mazatlán por razones obvias y los beneficios se reflejan en la economía local.