En Mazatlán, repuntan reservaciones hoteleras para Carnaval

En plena cuesta de enero, repuntan reservaciones hoteleras para Carnaval de Mazatlán.

Del 60 al 70 por ciento de las habitaciones del inventario de la Asociación de Hoteles Tres Islas, han sido apartadas.

José Ramón Manguart Sánchez, presidente de la Asociación de Hotelera, confirmó que tras la recesión turística de enero, viene el primer puente largo del primero de febrero y Carnaval con muy buenos indicadores.

“La siguiente fecha importante de asueto es el primero de febrero, primer fin de semana largo y posteriormente sigue carnaval del 12 al 17 que ya traemos niveles entre 60 y 70 por ciento. Ya esperamos en los próximos días podamos generando un mayor flujo de reservas para obtener el 90 por ciento, que habitualmente siempre nos da carnaval. Carnaval siempre es un buen termómetro para Mazatlán”.

Confió que así como los mercados que abastecen a Mazatlán de visitantes están reaccionando muy bien, espera que el operativo de seguridad carretero se mantenga como el año pasado que logró salvar uno de los eventos más importantes para el destino en el 2025, por las cifras de afluencia turística y de derrama económica reportadas.

Comentó que en este año se deberán redoblar esfuerzos por la gran competencia que hay a nivel nacional, la percepción de inseguridad porque siguen pasando cosas que no se quisieran.

“Sin embargo, en la ciudad como tal, conforme a otras ciudades he visto aquí se han dado mejores resultados en el interior y el área de oportunidad se ha dado en las carreteras. Por eso pedimos siempre el apoyo de las autoridades, por ejemplo, que al igual que en el carnaval del año pasado se presentó un operativo exitoso, que continúe en este carnaval porque es una oportunidad de mostrar nuestra máxima fiesta y retome la inercia que día a día traía en el 2024”.

Finalmente llamó a seguir empujando con la creatividad y la promoción en los mercados turísticos ya cautivos pero también buscando abrir nuevos.

“Debemos ser más creativos mostrar la mejor versión cada uno que implica se pueda influir para que prefieran al destino a otros y buscar el como sí a pesar de las circunstancias”.