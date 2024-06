MAZATLÁN._ En México ya no se trata nada más de gente ni de acumular capital, ni únicamente de capital humano, se necesita volverse eficientes para producir y para salir adelante, enfatizó la directora general del Instituto Mexicano de la Competitividad, Valeria Moy. “Ya no se trata nada más de gente, ya no se trata nada más de acumular capital, ya no se trata únicamente de capital humano, necesitamos volvernos eficientes para producir porque yo creo que ese va ser el nombre del juego hacia adelante, no únicamente las personas, desde luego que esto va impulsado por las personas, pero aquí viene al caso la relevancia de la educación”, recalcó Valeria Moy. Al participar en el panel “Desafíos y Oportunidades del Capital Humano para la Industria” como parte del Foro Industrial MX que se realizó en el Centro de Convenciones de Mazatlán y en el que también participó Jeremmy Main, de CPP Corp, agregó que aquí viene al caso la relevancia de la educación. “No podemos educar o contar la educación únicamente como número de años, aunque sí lo hacemos todavía, si no estamos preparando a las personas para ser eficientes, y la eficiencia también es una métrica que a veces dice uno por qué tenemos que ser eficientes, pues porque ese es el mundo que tenemos ahorita y yo no estoy diciendo, no estoy estirando la liga, pero sí tenemos que capacitar a las personas como País y como Estado para que puedan tener un vínculo con el mundo laboral porque si no vamos a causar otro tipo de temas”, añadió. En el panel realizado en la tercera edición del Foro de la Industria MX impulsado por la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico añadió que México tiene algunos desafíos para desarrollar el capital humano.

“No estoy diciendo que sean los mismos desafíos para todos los estados porque no lo son, hablamos de muchos méxicos muy distintos, pero podemos sistematizar de esta manera: pérdida de talento, la pandemia fue un trancazo. Falta de profesionalización. Las pérdidas de aprendizajes. La falta de personal, que seguramente, esto lo oigo cada vez más al estado al que voy dicen: no encontramos gente”, continuó. Expresó que anteriormente creía que la falta de personal era un tema de Querétaro o Nuevo León, pero no, también es un tema en Chiapas, en Chihuahua y quiere venir mucha industria a Mazatlán por la calidad de vida de Sinaloa y cuando se está hablando de gente sí importa la calidad de vida, no importa dónde te vayas, sí importa la calidad de vida. Además la poca versatilidad en la decisión de carreras y bajo dominio del inglés son otros de los desafíos, continuó. Precisó que la pérdida de talento es tremenda, los jóvenes entran a su formación profesional y se van, no la termina, entran, estudian un ratito y dicen que eso no es para ellos y se van. “Algo no estamos haciendo bien, perdemos a mucha gente en el brinco de secundaria a preparatoria, muchísima gente, si todos estos cortes relacionados con la educación, del paso de primaria a secundaria, de secundaria a preparatoria, de preparatoria a carrera y terminar la carrera vamos sacando y sacando y sacando gente”, continuó Valeria Moy. “Yo no estoy diciendo tampoco que todo mundo tenga que terminar una carrera o una ingeniería, si me apuran yo creo que no, pero sí me parece que hay habilidades básicas que se tienen que enseñar para poder irnos a un mejor mercado laboral y poder tener empleos de calidad, porque si no los vamos a poder tener”.

Precisó que en México hay pocas personas con educación superior comparativamente con otros países, pues la educación superior no es licenciatura, no es una carrera, es únicamente terminar el bachillerato y hay mucho que trabajar ahí, hay entidades que tienen más rezago que otras, esos estados tendrán que tener estrategias distintas, por ejemplo, no le parece que Oaxaca, que es estado divino, tenga que copiar lo que ha hecho Nuevo León, las cosas se tienen que adaptar, no tienen que ser lo mismo para todos. “Sin embargo, tiene que alcanzar en otro sentido los niveles de educación porque si no vamos a estar condenando a la población a una peor calidad de vida vía un empleo menor pagado, con peores salarios porque no tiene lo que se necesita para tener un empleo mejor pagado”, continuó. También expuso que durante la pandemia del Covid-19 y el golpe que se ocasionó en la prueba Pisa. “La pandemia le dio en la torre a la educación en México, en algún momento teníamos la ilusión, que luego vimos que era ilusión óptica, de que la educación digital era un gran sustituto y la verdad es que no es un gran sustituto, vengo a decírselos, puede ser un sustituto en algún momento, en algunas etapas, pero no es un sustituto por completo porque no se adquieren a través de la educación en línea las capacidades de socialización o estas habilidades suaves que se van a requerir cada día más y pues no se van a adquirir sentados frente a una computadora, ojalá las adquiriremos así, pero no es así”, recalcó. “En la pandemia, México perdió mucho, alrededor de 1.8 años de aprendizaje según el Banco Mundial, no quiero decir que no hayamos aprendido estos años, es peor, quiere decir que nos echamos para atrás, que desaprendimos, hubo un proceso de desaprendizaje y lo vemos, los que damos clases en la universidad, los chavos que llegan hoy a la universidad tienen unos rezagos en matemáticas brutal, en comprensión lectora ni les cuento, escriban un ensayo eso ya es una cosa rarísima y extraordinaria que quizá en algún momento pueda hacer, pero sí perdimos esas habilidades y creo que el sistema educativo las tiene que recuperar porque si no México se va a quedar atrás”.