El IRAE a la mitad del año pronostica un crecimiento nacional del PIB de 1.9 por ciento después del 3.1 de 2022. Como puede observarse no es muy optimista y se queda lejos del 3 por ciento que espera el Gobierno Federal. Basa sus estimaciones en el análisis del comportamiento incierto de la demanda interna, las exportaciones y el mercado interno, en donde dice ya observar signos de debilidad en algunos indicadores. Considera que en el 2023 las exportaciones crecerán menos que el 2022 y que la inversión se desacelerará. Plantea que las altas tasas de interés, una inversión pública insuficiente y poca confianza para invertir por parte del sector privado, son algunos de los elementos que inhibirían la inversión durante el año. Confieso que yo soy más optimista que ellos y creo que algunos de los pronósticos que hicieron cuando estábamos terminando el primer trimestre de este año no se van a cumplir, ya que muchos de los indicadores parecen apuntar en otro sentido o muestran que tendrán un comportamiento más moderado.

De cualquier manera, el análisis que se hace sobre la situación en las distintas regiones de México es acertado y razonable y sirve como orientación para construir escenarios del comportamiento de las economías regionales hacia el final del 2023. Banamex, a través del IRAE, estima que las regiones de alta vocación turística podrían situarse entre las de mayor crecimiento, en parte por la recuperación de sector turístico, después de un lapso prolongado de confinamiento que habría obligado a las familias a posponer planes, además que, aunque con tendencia a desacelerarse, el empleo y los salarios continuarían creciendo, ello aunado al flujo de turistas extranjeros que decidan visitar el país. Para las entidades del norte y algunos estados del bajío se considera que podrían mostrar una desaceleración importante en su producción industrial –en el sector manufacturero– ante la menor demanda externa, lo que las llevaría a moderar su crecimiento. No obstante, el proceso de relocalización de algunas industrias (nearshoring) podría compensarlo, con lo que los efectos de una inicial ralentización productiva pudieran ser menores. En otro grupo están las entidades del sur-sureste receptoras de los mayores recursos públicos para la inversión en infraestructura. Para ellas también se prevé que podrían alcanzar mayores crecimientos durante el presente año.

Sinaloa no forma parte de ninguno de estos grupos y el pronóstico del IRAE lo ubica entre las entidades de menor crecimiento, entre las posiciones 27 y 28, con una tasa de crecimiento que no llega ni a la mitad de la cifra nacional y que representa apenas una quinta parte de la tasa que pronostica para las entidades líderes.

Por lo pronto, no iniciamos muy bien el 2023, ya que, aunque Sinaloa se mueve en el ranking nacional entre las posiciones 10 (cifras desestacionalizadas) y 13 (cifras originales) de acuerdo con la variación anual del ITAEE, si consideramos la variación trimestral del mismo indicador la entidad cae hasta la posición 29. Además, como lo señala el IRAE, al inicio de 2023, los indicadores disponibles para la entidad muestran resultados mixtos. La generación de empleos aumentó 2.0 por ciento anual en enero-abril (3.6% el nacional) y el comercio al menudeo (1.8%) creció a una tasa anual también inferior a la nacional (3.7%). El sector industrial, en tanto, reportó una importante caída anual, de -7.0 por ciento en enero, derivada de la contracción de -17.6 por ciento en la industria de la construcción, que se reflejó en una caída trimestral de la actividad de -2.2 por ciento. En resumen, las cosas no van bien, la agricultura no aguanta, el comercio no es suficiente y la industria, que aporta poco, además va a la baja. Urgen ideas frescas para cambiar el rumbo de la entidad en materia económica. Esperemos que el Foro: Oportunidades para el Crecimiento Económico de Sinaloa, al que está convocando para la próxima semana el Colegio de Economistas del Estado de Sinaloa, COPARMEX, la Secretaría de Economía y la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, genere las propuestas que Sinaloa requiere para salir de su letargo. Después habrá que ver quien las pone en práctica.