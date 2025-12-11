Enfrentan empresas recortes de hasta 20% de personal, advierte Rodolfo Madero; prevé un 2026 más complicado

MAZATLÁN._ Un cierre de año de ajustes del 20 por ciento de personal enfrentan empresas, advirtió el empresario industrial Rodolfo Madero Rodríguez, presidente del Consejo de Administración de Grupo Alerta.

Además, vaticinó que para 2026, la inseguridad, la incertidumbre fiscal y aumentos en impuestos y salarios complicarán más la operatividad.

“Como dice Banamex, si no hay certidumbre no habrá confianza para las inversiones y ni incentivos para nada a las empresas” insistió.

Madero Rodríguez comentó que mientras continue el panorama inseguro y la presión sobre las empresas, esto no mejorará y tampoco se ve que estén trabajando por ese camino.

“No veo que esten trabajando en eso y es muy triste”.

En entrevista durante la celebración de los 80 años de fundación de Canacintra Mazatlán, de donde fue presidente, el empresario dijo que todo este escenario adverso, luego de los acomodos y ajustes que ya se hicieron al interior de las empresas de recortar personal 10 a 20 por ciento en algunos casos, se sumará a lo que viene el próximo año.

“Y luego los aumentos salariales que están anunciando no ayudan. El aumento tiene que ser por productividad, de que va bien en el negocio, no por decreto, eso no ayuda”, sostuvo.

El empresario industrial acudió al encuentro empresarial en Mazatlán, donde el Grupo Alerta, el cual representa, expuso su filosofía y legado como una empresa que genera más de 3 mil 500 empleos en distintos giros que la conforman no solo local y regionalmente, sino a nivel nacional.