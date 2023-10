La directora general de Hersa Corporativo, Carmen Alicia Salazar, en su discurso, destacó que no solo es un éxito en desarrollo inmobiliario de Mazatlán, sino también refleja el compromiso y pasión de Hersa.

“Marina Cerritos es un homenaje a la mujer y al hombre de trabajo que confiaron en nosotros, que cuando no había nada dijeron va, me gusta y confío en ustedes. No queda más que agradecerles”, expresó en el discurso la gerente comercial de Hersa Corporativo María José Salazar Reyes.

Además de la entrega de la tercera torre, Hersa Corporativo inauguró el Canal Pluvial de Marina Cerritos Condominios, el cual vendrá a traer mejoras en la gestión de agua y contribuirá a la protección del entorno natural.

En representación del Alcalde de Mazatlán, Édgar Augusto González Zataráin, estuvo Melesio Montoya, Tesorero Municipal, quien externó su felicitación y reconoció la inversión inmobiliaria de Hersa Corporativo.