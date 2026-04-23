Enviará México un millón de barriles de petróleo a Japón

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que México mantiene exportaciones de petróleo hacia Japón, como parte de acuerdos establecidos por Petróleos Mexicanos (Pemex). Explicó que este intercambio responde a una solicitud específica del país asiático y a la disponibilidad de crudo que queda tras cubrir la demanda interna.

De acuerdo con la Mandataria, México produce alrededor de 1.8 millones de barriles de petróleo al día. De ese total, entre 1.3 y 1.4 millones se utilizan en las refinerías nacionales para abastecer el consumo interno.

El resto del petróleo, que equivale a entre 400 mil y 500 mil barriles diarios, es el que se destina a la exportación. Estos envíos se realizan a distintos países, dependiendo de acuerdos comerciales y condiciones del mercado internacional.

Sobre Japón, Sheinbaum detalló que existe un acuerdo específico para el envío de crudo: “Sí, Japón es uno de los países en donde se exporta petróleo. Ya habían hecho una solicitud ellos a Pemex de poder enviar un millón de barriles de petróleo”.

Aclaró que este volumen no corresponde a exportaciones diarias, sino a un total pactado para entregarse en un periodo determinado, lo cual fue gestionado por Pemex Internacional y ratificado recientemente tras una conversación entre ambas partes.

La Presidenta también indicó que Japón no es el único destino del petróleo mexicano. Países como Estados Unidos reciben crudo nacional, aunque en ese caso, explicó, suele destinarse a reservas, ya que ese país produce suficiente para su propio consumo.

Finalmente, Sheinbaum reiteró el alcance del acuerdo vigente: “En este momento el acuerdo fue un millón de barriles en un tiempo determinado a Japón en un acuerdo con Pemex Internacional”.