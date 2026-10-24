$!Equipa Sinaloa fortalece el trabajo de hombres y mujeres productivas: Graciela Domínguez

SAN IGNACIO._ Para el Gobierno del Estado es muy importante apoyar a las familias productivas que trabajan en Sinaloa en sus pequeños negocios, porque así tienen la oportunidad de mejorar sus ingresos y seguir trabajando en sus propias comunidades, dijo Graciela Domínguez Nava. La Gobernadora interina de Sinaloa encabezó este sábado, en la cabecera de San Ignacio, la entrega de más de 215 equipos diversos a 58 microempresarios y microempresarias del municipio, del programa Equipa Sinaloa. “Apoyarlos representa la oportunidad de que puedan incrementar su negocio y con ello tener mejores ingresos como familia, la mayoría son de comunidades pequeñas y alejadas, y por eso son estos apoyos, para que puedan tener un negocio rentable y mejorar la vida de estas familias”, puntualizó.

A través de un comunicado, se informó que la Mandataria estuvo acompañada por el Secretario de Economía estatal, Diego Aguerrebere Espitia, y el Alcalde Luis Fernando Loaiza Moreno, así como por José Ángel López Fierro, Subsecretario de Gestión de Fondos y Financiamiento. Domínguez Nava destacó que es muy importante para el Gobierno del Estado seguir apoyando a familias sinaloenses que generan desarrollo en sus comunidades, para que sigan trabajando en su tierra. “Para el Gobierno del Estado es muy importante este evento, porque sabemos que viene a fortalecer las capacidades productivas que tienen mujeres y hombres en este importante municipio de San Ignacio. Nos interesa bastante que mantengan su arraigo y que no tengan que salir de su pueblo por necesidad laboral, este tipo de programas viene a fortalecer que ustedes sigan produciendo y trabajando en su tierra”, enfatizó.

Además de felicitar a los sanignacenses por la reciente autorización para producir mezcal con denominación de origen al igual que Mazatlán, Concordia y Rosario, la Mandataria estatal reiteró su compromiso con San Ignacio, para apoyarlos en las gestiones que tienen para mejorar el servicio de energía eléctrica, la adquisición de un camión recolector de basura, programas de certeza jurídica y Viviendas del Bienestar, entre otros proyectos. Al detallar los apoyos entregados este sábado en San Ignacio, el Secretario de Economía, Diego Aguerrebere Espitia, detalló que se trata de 215 equipos para 58 pequeños microempresarios de zonas rurales y urbanas del municipio, 58 mujeres y 8 varones, con una inversión de más de 430 mil pesos. Las comunidades donde trabajan las familias apoyadas, además de la cabecera, son Estación Dimas, Coyotitán, Piaxtla de Arriba, San Juan, Ixpalino y Crucero de Piaxtla. “Hoy tenemos una inversión que va a 58 pequeños negocios aquí en San Ignacio, este programa es muy importante y va dirigido principalmente a mujeres, donde 6 de cada 10 equipos que entregamos son para mujeres, como el día de hoy, que se entregan apoyos a 31 mujeres y 27 hombres, 58 beneficiados en total, y entregaremos 215 equipamientos”, detalló el funcionario estatal.

Con el evento de este sábado, en San Ignacio se han entregado en esta administración 573 equipos productivos, beneficiando a 168 personas, con una inversión de más del millón y medio de pesos. Asimismo, en lo que va de este año se han entregado equipos productivos en los municipios de Escuinapa, Culiacán, El Fuerte, Choix, Cosalá, Eldorado, Navolato, Elota, Badiraguato y San Ignacio, sumando 2 mil 559 equipos beneficiando a 712 personas, con una inversión superior a los 5 millones 600 mil pesos. El objetivo del programa Equipa Sinaloa es dotar de maquinaria, herramientas y el equipo necesario a emprendedoras y emprendedores para fortalecer la economía familiar y el desarrollo comercial en zonas urbanas y rurales del municipio.