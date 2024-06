“Ese es el gran reto del verdadero empresario, el que tiene la capacidad de anticipar (...) y como se lo digo a mi gente, yo planeo para las malas, mientras ustedes están planeando para las buenas. Pero no esperar a reaccionar, no esperes”.

“Muchísimas veces, los grandes problemas vienen disfrazados de grandes oportunidades, cuando no analizamos en el contexto de la fertilidad, nada más lo analizamos en el contexto de la oportunidad”, agregó.

“Proyectamos bajo la idea de que este año venimos y entonces el año que entra va a ser aquí sin analizar las circunstancias y no estoy con esto queriendo invitar a la mediocridad sencillamente al realismo y entendiendo que la vida son ciclos, la economía son ciclos, entonces tienes que entender tu negocio en esos ciclos”.

En ese sentido detalló que el tema de la concentración lleva implícito decisiones de abandono, situación complicada pero fundamental para los empresarios.

“Decisiones de abandono, es algo que al empresario nos cuesta mucho, decidir abandonar algo. (Por ejemplo) una línea de productos de no deja, pero es con la que empecé y con la que me fue bien y ahí estamos sosteniendo una cosa que no tiene sentido (...) nos cuesta demasiado trabajo tomar decisiones de abandono y si en cualquier momento es fundamental las decisiones de abandono, el momento de crisis, se convierte fundamental”.