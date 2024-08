Si te encuentras en este dilema, este test te ayudará a determinar si tu e-commerce necesita de una plataforma como Shopify Plus y el apoyo de una agencia especializada para seguir adelante.

Test: ¿estás listo para evaluar tu e-commerce?

1. ¿Tu tienda en línea ha experimentado un gran crecimiento en los últimos seis meses?

a) Sí, y hemos tenido dificultades para manejarlo.

b) Sí, pero hemos podido manejarnos bien.

c) No, hemos mantenido un crecimiento constante.

2. ¿Tu plataforma actual ofrece las integraciones y funcionalidades que necesitas para expandirte?

a) No, se queda corta en algunos aspectos.

b) En su mayoría, sí.

c) Sí, cumple con todas nuestras necesidades actuales.

3. ¿Te preocupa la seguridad de los datos de tus clientes?

a) Mucho, es una de nuestras principales prioridades.

b) Sí, pero creemos que estamos bien protegidos.

c) No, no hemos tenido problemas hasta ahora.

4. ¿Cuánto tiempo dedicas a la personalización de la experiencia de usuario en tu tienda?

a) Bastante, y aún no logramos lo que queremos.

b) Algo, pero creemos que podemos mejorar.

c) Poco, ya que la plataforma lo gestiona bien.

5. ¿Qué tan escalable consideras que es tu tienda actual?

a) Poco, la plataforma nos limita.

b) Moderadamente, pero con esfuerzo adicional.

c) Muy escalable, sin mayores complicaciones.

6. ¿Cuánto control tienes sobre la personalización del frontend y backend de tu tienda?

a) Limitado, dependemos de apoyo externo.

b) Moderado, pero podría mejorar.

c) Total control, sin necesidad de ayuda externa.

7. ¿Tu plataforma actual ofrece soporte técnico especializado cuando lo necesitas?

a) No, es difícil conseguir ayuda oportuna.

b) A veces, pero no siempre.

c) Sí, siempre contamos con soporte especializado.

8. ¿Cuántos recursos dedicas a la administración técnica de tu tienda en comparación con el marketing y las ventas?

a) Demasiados, lo que nos impide enfocarnos en crecimiento.

b) Un equilibrio, pero podríamos optimizarlo.

c) Pocos, lo que nos permite enfocarnos en crecimiento.

9. ¿Estás satisfecho con la velocidad de carga y la experiencia del usuario en tu tienda?

a) No, tenemos que trabajar constantemente en mejorarla.

b) En su mayoría, pero podría ser mejor.

c) Sí, estamos muy satisfechos.

10. ¿Consideras que estás maximizando el potencial de tu tienda en línea?

a) No, creemos que podríamos hacer mucho más.

b) Quizás, pero hay áreas para mejorar.

c) Sí, estamos aprovechando todas las oportunidades.

Resultados:

Mayoría de respuestas ‘a’

Tu e-commerce ha superado las capacidades de tu plataforma actual, lo que te impide escalar y mejorar la experiencia de tus clientes.

Migrar a Shopify Plus te permitirá acceder a herramientas avanzadas de personalización, seguridad, y escalabilidad, alineadas con el crecimiento que has experimentado.

Mayoría de respuestas ‘b’

Tu tienda en línea está en una etapa intermedia. Si bien no es urgente, migrar a Shopify Plus podría ofrecerte las funcionalidades y el soporte adicional que necesitas para optimizar tu operación y mejorar la experiencia de tus usuarios.

Mayoría de respuestas ‘c’

Pareces estar bien adaptado a tu plataforma actual. Sin embargo, no debes dejar de evaluar periódicamente si Shopify Plus puede ofrecerte ventajas adicionales que impulsen aún más tu negocio.