Esperan acuacultores decreto de cierre de fronteras al camarón antes de que inicie producción en Sinaloa

A cinco días de que inicien las cosechas, productores acuícolas esperan el decreto que cierre fronteras al camarón.

Se atravesó el Mundial y se atrasó la prontitud de que se aplique la medida restrictiva, exponen.

En tanto, Carlos Urías Espinosa, presidente de la Confederación de Organizaciones Acuícolas de Sinaloa, habló de la emergencia que vive el sector ante la competencia desleal, cuando están a días de empezar el primer ciclo de cosechas.

En Sinaloa, según su registro se habían sembrado 50 mil hectáreas, pero es posible llegar a las 60 mil de las 70 mil que se cultivan en las 907 granjas de la entidad cada temporada.

El líder acuacultor relató que el contrabando de camarón que ingresa legal e ilegalmente a México de países de Centroamérica.

Asimismo, comunicó que a partir del próximo 15 de junio inicia el primer ciclo de la cosecha de camarón de granja en Sinaloa, donde se estima una producción de 60 mil toneladas en una superficie de 50 mil hectáreas, lo que permitirá reactivar la economía, independientemente de los precios que se tengan en el mercado local, nacional y de exportación.

Dijo que actualmente ya hay cosecha de algunos granjas agremiadas que sembraron temprano, pero que son una minoría, no obstante, aclaró que lo fuerte se registrará a partir de la segunda semana de junio y se toparán con un mercado nacional saturado de camarón ilegal.

Expuso que el Comisionado de Pesca Rigoberto Salgado no ha podido tener nada en concreto de su promesa con los acuacultores que le pidieron el cierre total al camarón al País y que consiguiera una reunión con la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo con el sector.