Esperan empresarias que se garantice seguridad en carreteras durante reunión con García Harfuch en Mazatlán

Esperando que gobiernos se comprometan a garantizar la seguridad en carreteras, empresarias aplauden la reunión de reactivación que sostendrán en Mazatlán.

Esta mañana, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch anunció que estará en Mazatlán para sostener reuniones de trabajo con el sector empresarial turístico para fortalecer los operativos de seguridad y reactivar a la industria de servicios.

La Secretaria de Turismo Federal, Josefina Rodríguez Zamora es quien está convocando a las mesas de trabajo con el gabinete de seguridad encabezado por García Harfuch para este jueves.

Ante la disminución del flujo de turismo carretero que ha afectado al sector de servicios turísticos, Francis Cázares Olivares, presidenta de Canaco Servytur Mazatlán, recibió la invitación para reunirse privada este jueves de parte de la Secretaria de Turismo Federal Josefina Rodríguez Zamora y por lo mismo espera que el tema de garantizar la seguridad en las carreteras sea el tema principal.

“La que me invitó fue por parte de la Secretaria de Turismo Federal, Josefina Rodríguez Zamora, y creo que el hecho de que ellos vengan a Mazatlán a tener un encuentro con empresarios y cámaras es muy bueno. Quiere decir que estamos siendo atendidos por los tres niveles de gobierno que van a coordinar la seguridad de los periodos vacacionales que se acercan”.

Cázares Olivares, comentó que ojalá los operativos carreteros inicien a partir de los puentes del 13 y 21 de marzo, no hasta semana santa y pascua, porque ha disminuido la afluencia turística, derivado de los hechos de bloqueos, incendios y robos ocurridos en el país y Sinaloa.

“Ojalá inicien desde este puente que tenemos del 13 al 16 de marzo. Esto porque a nivel nacional se ha visto disminuido el tránsito por nuestras carreteras, derivado de los hechos que han estado sucediendo en el país y nuestro turismo el 80 por ciento es carretero”.

“La dirigente de los comerciantes organizados, insistió que le apuestan a que en esta reunión los gobiernos de los tres niveles se comprometan a garantizar la seguridad para que pueden seguir viajando los turistas y que lleguen con bien a nuestro destino y de regreso a casa”.

Precisó que a la reunión anterior con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su gabinete de seguridad encabezado por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, a quien esperan asista este jueves como lo anunció este martes en la Ciudad de México.