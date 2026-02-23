Esta es la razón por la que expertos señalan al drenaje como la clave para evitar el colapso de vialidades

Pocas personas lo saben, pero la calidad de una vialidad no depende únicamente del espesor del pavimento o del tipo de asfalto utilizado. Uno de los factores más determinantes en que la estructura permanezca lo mejor posible es el sistema de drenaje porque cuando el agua no se controla de forma adecuada, el camino va perdiendo estabilidad y aparecen deformaciones que reducen la vida útil de manera significativa. Hoy en día es muy importante que haya una correcta planeación del drenaje y es considerado como un componente estructural y no simplemente un complemento. Durante el proyecto y ejecución de la obra, intervienen equipos para excavación en infraestructura, planificación de pendientes y materiales, todos ellos deben ser los adecuados para garantizar que el agua no deteriore la base del pavimento.

El agua es el factor de deterioro principal

Empecemos comentando que el pavimento está compuesto por varias capas de subrasante, subbase, base y carpeta asfáltica. Cuando el agua penetra en estas capas, el terreno pierde capacidad de soporte y en ese momento se generan hundimientos, grietas longitudinales y baches.Normalmente este problema se ve intensificado en zonas urbanas por tres razones: ● Alta impermeabilización del suelo. ● Redes subterráneas múltiples. ● Incremento de cargas vehiculares. Un drenaje que está mal diseñado provocará acumulación superficial y filtraciones internas que, evidentemente a mediano plazo, afectará la estructura total y es importante hacer notar que el costo de mantenimiento supera con facilidad la inversión inicial que habría requerido un sistema hidráulico eficiente.

Drenaje superficial y subterráneo

Ahora, hablemos del drenaje ya que este, en zonas urbanas se divide en dos grandes componentes: ● Drenaje superficial: es el que canaliza el agua de lluvia mediante pendientes, cunetas, rejillas y bocas de tormenta. ● Drenaje subterráneo: Incluye tuberías, colectores y sistemas pluviales que transportan el agua fuera de la estructura del camino. Los dos sistemas requieren soluciones para zanjeo y excavación que ayuden a instalar tuberías sin comprometer la estabilidad del terreno y en ese sentido se requiere de precisión en profundidad y alineación con el fin de evitar futuros asentamientos.

Excavación y estabilidad del terreno

Esta es sin duda una parte crítica del proceso es la apertura de zanjas para redes pluviales y sanitarias, ya que una excavación mal ejecutada genera compactación deficiente o rellenos inadecuados, y eso afectará la superficie de rodamiento una vez que pase el tiempo. Por eso, en proyectos urbanos se utilizan alternativas para excavación de redes que se ajusten a: ● Tipo de suelo. ● Profundidad requerida. ● Espacio disponible. ● Presencia de infraestructura existente. Es muy importante hacer una correcta selección de maquinaria ya que esta impacta directamente en tiempos de ejecución y calidad final en la obra. En México hay empresas especializadas como Pesatto que ofrecen soluciones enfocadas en maquinaria para obra civil y que te facilitan este tipo de trabajos aportando mayor control técnico.

Maquinaria y eficiencia en obra

Cuando hablamos de proyectos de drenaje urbano, tener una excavación precisa reduce riesgos estructurales y el uso de excavadoras modernas permite controlar: ● Ancho de zanja. ● Profundidad uniforme. ● Menor alteración del terreno circundante. Contar con excavadoras nuevas sin duda mejora el rendimiento hidráulico del sistema instalado, ya que la correcta colocación de tuberías evita deformaciones o puntos de acumulación. Contar con equipos actualizados te ayudará a ahorrar consumo de combustible, reducir emisiones y acortar tiempos de ejecución; factores que son relevantes en proyectos urbanos donde los cierres viales deben ser mínimos.

Compactación y relleno como paso que define el resultado

Después de instalar tuberías, el relleno y la compactación van a determinar si la vialidad mantendrá su integridad estructural. Una compactación deficiente genera asentamientos diferenciales visibles en la superficie. El proceso adecuado debe tener: ● Material granular seleccionado. ● Compactación por capas. ● Control de humedad. ● Pruebas de densidad. Este procedimiento requiere coordinación entre maquinaria de excavación y equipos de compactación; por esta razón la planificación debe considerar que la red de drenaje no solo evacúa agua, sino que forma parte del comportamiento estructural del pavimento.

Costos a largo plazo

Cuando el drenaje falla, los efectos no siempre son inmediatos y no siempre se verán al término de la obra; puede pasar uno o dos ciclos de lluvia antes de que aparezcan daños realmente visibles. Sin embargo, una vez que se presentan, las reparaciones implican: ● Corte de pavimento. ● Nueva excavación. ● Sustitución de material dañado. ● Interrupciones de tránsito. El costo acumulado puede duplicar o triplicar la inversión inicial de una instalación adecuada y es por esa razón que la infraestructura moderna prioriza desde el inicio equipos para excavación en infraestructura que garanticen precisión y control técnico.

Mantenimiento preventivo

El drenaje no termina con la construcción. La vida útil de una vialidad depende también de: ● Limpieza periódica de rejillas. ● Desazolve de colectores. ● Inspecciones con cámaras. ● Reparación temprana de filtraciones. Un sistema bien diseñado facilita estas tareas; contrario a ello, cuando el diseño fue deficiente, el mantenimiento se vuelve complejo y costoso.

Infraestructura correcta y planeación urbana