Estados Unidos refrenda certificación a la pesquería del camarón de México

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó en un comunicado que la pesquería del camarón mexicano logró renovar la certificación de exportación para Estados Unidos.

El Departamento de Estado publicó en su Registro Federal de abril la determinación que avala que México cuenta con medidas comparables en acciones y programas para prevenir la captura incidental de tortugas marinas durante la pesquería de camarón.

Este resultado se sustenta en evaluaciones técnicas realizadas en marzo de 2026, cuando personal del personal del National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA, por sus siglas en inglés) calificó con un 93 por ciento el uso adecuado de Dispositivos Excluidores de Tortugas en embarcaciones camaroneras de Tamaulipas, Sinaloa y Campeche.

Estados Unidos es de los principales clientes de las y los productores mexicanos de camarón, al adquirir 13 mil 884 toneladas anuales, con un valor de 142 millones 864 mil dólares, de acuerdo a datos de Conapesca.

Lo anterior, dijo la Conapesca, es reflejo del compromiso por parte de la industria camaronera del País, pues en 2025 acudieron 74 personas que fabrican redes, así como mil 227 personas tripulantes de la pesquería del camarón en los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora y Veracruz a los cursos-talleres sobre la construcción y uso adecuado de los DET y DEP, que imparte Conapesca.