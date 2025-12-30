Este jueves entran en vigor los nuevos aranceles a países sin tratado; buscan frenar la pérdida de empleos industriales: Economía

La Secretaría de Economía informó que el paquete arancelario aprobado este mes en el Congreso —que eleva impuestos a importaciones provenientes de países sin tratado comercial con México para proteger sectores industriales y empleo— comenzará a aplicarse el próximo jueves 1 de enero de 2026.

A través de un comunicado, la dependencia señaló que “recientemente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman diversas fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026”.



Aranceles para proteger 350 mil empleos

La medida —que “no está dirigida a ningún país en particular”, afirmó Economía— forma parte de la estrategia del gobierno federal para fortalecer sectores industriales sensibles y frenar la pérdida de empleos.

De acuerdo con el comunicado, la modificación tiene como objetivo “salvaguardar cerca de 350 mil empleos en el país en sectores sensibles como calzado, textiles, vestido, acero y automotriz”.

Además, la dependencia explicó que se busca “contribuir a la reindustrialización soberana, sostenible e incluyente en sectores estratégicos de la economía mexicana” y corregir distorsiones comerciales asociadas a la alta dependencia de importaciones.



Protección a 17 industrias: textil, calzado, acero y automotriz

La política arancelaria fue presentada por el Gobierno federal a mediados de diciembre durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, en la que el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que el paquete tiene como fin proteger 17 industrias, entre ellas textil, vestido, calzado, acero y automotriz, con el objetivo de evitar la pérdida de 350 mil empleos hacia finales de 2026.

Ebrard subrayó entonces que México no busca direccionar los aranceles contra un país específico. “En el paquete que se mandó al Congreso (...) México no establece aranceles a un país, el objetivo no es cobrar más respecto a un país que fabrica cierto producto, no es el objetivo”, dijo.

Detalló que la medida se aplica únicamente a productos provenientes de naciones con las que México no tiene tratado comercial, pues “cuando tienes un tratado comercial no puedes aplicar estos aranceles”.



Países sin tratado comercial podrían verse afectados

Los países sin acuerdo comercial con México incluyen Rusia, China, Corea del Sur, India, Indonesia, Brasil, Tailandia, Ucrania y Turquía, por lo que —según el secretario— “podrían tener afectación en algún grado”.

La industria automotriz fue identificada como una de las más vulnerables. Ebrard señaló que es “donde estamos viendo más afectaciones al empleo” debido al ingreso de productos por debajo de los precios internacionales.

El titular de Economía explicó que la exigencia proviene también de otros sectores como el textil, vestido, calzado y acero, y precisó: “No porque no puedan competir, sino porque se están recibiendo productos con precios debajo de los precios de referencia internacional, es decir, no hay piso parejo”.



Un paquete que abarca mil 463 fracciones arancelarias

El comunicado de este martes de la Secretaría de Economía confirma que el decreto reforma aranceles para “mil 463 fracciones arancelarias de diversas mercancías de las industrias automotriz, textil, vestido, plástico, siderúrgico, electrodomésticos, aluminio, juguetes, muebles, calzado, marroquinería, papel y cartón, motocicletas, remolques y vidrio”.

Economía hoy que la política arancelaria está ligada al Plan México, cuyo propósito es aumentar el contenido nacional en las cadenas productivas. Según el comunicado, la meta es “elevar el 15 por ciento de contenido nacional”, sustituir insumos importados, fortalecer el programa Hecho en México, incrementar la inversión nacional al 28 por ciento del PIB, generar 1.5 millones de empleos y garantizar una mayor proveeduría local para el consumo nacional.

La Secretaría enfatizó también que la medida “no está dirigida a ningún país en particular” sino que constituye una acción comercial y económica orientada a beneficiar al país.