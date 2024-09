CULIACÁN._ La Secretaria de Desarrollo Económico Municipal de Culiacán, Janet Faviola Tostado Noriega señaló que derivado de los eventos violentos en la ciudad estiman afectaciones económicas de hasta 350 millones de pesos diarios.

Esta cantidad aproximada, explicó, se basa en el número de empleos registrados ante el Seguro Social y el valor de la actividad económica registrada de acuerdo al Producto Interno Bruto por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

“Estimamos afectaciones económicas que pueden andar rondando en los 350 millones de pesos diarios, pero son estimaciones, no son números ciertos”, aclaró.

Detalló que, debido a la racha de casi ocho días desde el inicio de los eventos violentos en la ciudad, la actividad económica ha tenido afectaciones que rondan entre un 80 y 85 por ciento, debido a los cierres parciales de empresas y comercios.

“Hemos tenidos serias afectaciones, es verdad, todo el comercio, la actividad económica del municipio se ha visto afectada podemos decir en un 80 por ciento, no ha sido un paro total de la actividad económica, en promedio por algunas estimaciones que igual yo les podría decir que no son cifras absolutas porque reitero no ha sido un paro total”.

Aseguró que de momento no tienen registro de que inversionistas se hayan retirado de la ciudad por la inseguridad, aunque podría ser unos de los posibles efectos, ante ello, mencionó que las autoridades de seguridad proporcionan la certeza sobre la situación de seguridad, que a su vez, transmiten a los inversionistas para que tomen decisiones con base en ello.

“Puede ser un efecto, sin embargo al día de hoy no lo tenemos todavía. (...) El tema para el inversionista en el tema de la seguridad es un valor importante a considerarse, sin embargo las autoridades correspondientes de seguridad son las que nos reportan la certeza para nosotros igual transmitírselas a los inversionistas”

Detalló que en conjunto con el Gobierno estatal están trabajando en estrategias para resolver la situación económica en la capital del estado.