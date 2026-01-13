EU abre investigación antidumping a fresas frescas mexicanas; México responde contra cerdo y manzanas

La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos inició el 5 de enero la fase preliminar de una investigación antidumping a las fresas frescas de invierno provenientes de México, cuyos resultados se esperan para el 17 de febrero, cuando serán enviados al Departamento de Comercio de ese país para determinación de aranceles.

Esta medida constituye una nueva ofensiva comercial de la administración encabezada por el Presidente Donald Trump hacia el sector agropecuario mexicano, en medio de una escalada de represalias mutuas entre ambos países.

La investigación fue solicitada el 31 de diciembre de 2025, por la asociación estadounidense Strawberry Growers for Fair Trade, que engloba a ocho empresas del sector, una organización gremial y al Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida.

La SGFT acusó que las fresas mexicanas ingresaban masivamente al mercado estadounidense durante la temporada de invierno bajo condiciones de competencia desleal, período en el que la producción doméstica en Estados Unidos es limitada.

Los productores estadounidenses afirmaron que las fresas mexicanas se venden a precios inferiores a su valor normal entre el 1 de octubre y el 31 de marzo, particularmente en estados como Texas, Luisiana y otros ubicados al este del río Misisipi.

Actualmente, la fruta entra a Estados Unidos libre de aranceles debido a lo establecido en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

Según la ITC, “la Comisión notifica el inicio de la investigación de derechos antidumping de fase preliminar para determinar si existe una indicación razonable de que la industria en Estados Unidos está amenazada con un daño material por motivo de las importaciones de fresas frescas de invierno procedentes de México, que presuntamente se venden en los Estados Unidos a un valor menor al justo”.

Los productores estadounidenses y los exportadores mexicanos tienen plazo hasta el 20 de enero para remitir a la ITC testimonios escritos y material complementario sobre las acusaciones.

El día 21 de enero está programada una conferencia en la que se presentarán declaraciones adicionales de ambas partes.

De confirmarse que el daño por parte de los exportadores mexicanos al mercado nacional es comprobable, el Departamento de Comercio de Estados Unidos podría decidir imponer aranceles provisionales antes de concluir el procedimiento completo, el cual suele durar aproximadamente un año, con resolución final esperada hacia finales de 2026.

El precio de la fresa de exportación en México se ha mantenido a la baja desde 2024.

De enero a noviembre de 2025, el kilogramo tuvo un costo promedio de 3.34 dólares, lo que refleja una caída del 13.7 por ciento respecto al año anterior.

Al cierre de 2025, según el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, México exportó aproximadamente 296 mil toneladas de fresa, principalmente a Estados Unidos, lo que representó un incremento del 5.7 por ciento anual.

Esta investigación se suma al arancel compensatorio del 17.09 por ciento al tomate mexicano, que entró en vigor el 14 de julio de 2025, tras la conclusión del Acuerdo de Suspensión vigente desde 1996.

Dicho gravamen desencadenó una serie de represalias comerciales por parte del Gobierno de México, que inició tres investigaciones antidumping contra productos estadounidenses estratégicos entre diciembre de 2025 y enero de 2026.

La primera represalia mexicana, iniciada a mediados de diciembre, se enfocó en las importaciones de pierna y espaldilla de cerdo originarias de Estados Unidos.

La resolución fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, señalando que el procedimiento fue solicitado por cinco empresas porcícolas mexicanas: Alimentos Kowi, Alimentos Soles, Comercializadora Porcícola Mexicana, Proteína Animal y Sonora Agropecuaria, así como por la Organización de Porcicultores Mexicanos como coadyuvante.

Según dicha organización, las importaciones estadounidenses se realizan en condiciones de dumping y se benefician de subsidios otorgados por distintos niveles del gobierno de ese país, afectando la posición económica y financiera de los productores nacionales.

Las exportaciones de carne de cerdo estadounidenses han capturado más de la mitad del mercado mexicano, con presiones que han provocado grandes pérdidas a los productores nacionales y obligado a cerrar granjas y aceptar precios cada vez más bajos.

La segunda investigación antidumping mexicana fue aceptada por la Secretaría de Economía el 7 de enero, dirigida a las manzanas originarias de Estados Unidos, tras encontrar indicios de comercialización a precios inferiores a su valor normal.

La petición fue presentada el 29 de agosto de 2025 por la Unión Agrícola Regional de Fruticultores del Estado de Chihuahua, entidad que representa a productores de una de las principales regiones manzaneras de México.

Los solicitantes argumentaron que empresas estadounidenses vendieron manzanas a precios inferiores a los costos de producción en México, obligando a los productores mexicanos a bajar sus precios en un 8 por ciento en el período de abril de 2022 a marzo de 2025, y en un 14 por ciento de abril de 2024 a marzo de 2025.

En el período analizado comprendido entre abril de 2022 y marzo de 2025, las importaciones de manzana originarias de Estados Unidos se dispararon 30 por ciento, mientras que en el período investigado de abril de 2024 a marzo de 2025, las importaciones crecieron nueve por ciento.

Estados Unidos es el principal proveedor externo de manzanas para México, con una participación del 97.5 por ciento en las importaciones totales durante el período investigado y del 97.4 por ciento en el período analizado.

La Secretaría de Economía calculó los costos de producción de cuatro variedades: Red Delicious, Golden, Gala y Granny Smith.

Al comparar estos costos con el precio promedio de exportación de manzanas estadounidenses al mercado mexicano, observó que los precios de importación se ubicaron por debajo de los costos de producción estimados, constituyendo un indicio de dumping.

En el período investigado, las manzanas estadounidenses representaron el 28.1 por ciento del consumo nacional, contra un 22.5 por ciento en el período de abril de 2022 a marzo de 2023.

Según datos del GCMA, las manzanas estadounidenses importadas suelen bajar de precio, cuando coinciden con la temporada de cosecha mexicana.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos reconoció en diciembre su intención de surtir el crecimiento estable de la demanda de manzana en México, aprovechando que municipios clave en Chihuahua, como Cuauhtémoc, Guerrero y Namiquipa, no muestran signos de expansión de sus áreas de cultivo.

De confirmarse el daño a la industria nacional respecto a las manzanas, la Secretaría de Economía podrá imponer cuotas compensatorias definitivas.

Según la resolución, estas cuotas compensatorias podrían aplicarse hasta 90 días antes de la entrada en vigor de las medidas provisionales que se determinen, y podrían aplicarse sobre los productos que hayan declarado a consumo hasta 90 días antes de dicha fecha.

México es el mayor mercado de exportación para las manzanas estadounidenses, con una participación del 35 por ciento respecto al total de las exportaciones de manzanas del ciclo comercial 2024-2025, según datos del USDA.

La estrategia mexicana responde a advertencias previas de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En abril de 2025, tras el anuncio del Departamento de Comercio de Estados Unidos de abandonar el acuerdo de suspensión de aranceles al tomate mexicano, Sheinbaum Pardo advirtió que México contaba con investigaciones antidumping listas para activarse contra productos estadounidenses estratégicos, entre ellos el pollo y el cerdo.

La investigación de la pierna y espaldilla de cerdo abarcará las importaciones realizadas durante 2024, mientras que el análisis de daño se extenderá al período comprendido entre 2022 y 2024.

La Secretaría de Economía tiene hasta un año para concluir ambas investigaciones y emitir resoluciones que podrían resultar en la aplicación de cuotas compensatorias.

Expertos en comercio internacional señalan que el próximo golpe de Estados Unidos a los cultivos mexicanos podría dirigirse contra el aguacate, pues después de la cerveza es el segundo producto agroalimentario más vendido al exterior por México.

En noviembre de 2025, la Comisión de Aguacate de California pidió establecer cupos de importación del producto.

Este enfrentamiento comercial se enmarca en un contexto más amplio de tensión bilateral derivado de los aranceles impulsados en 2025 por la administración Trump y la revisión de medio término del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, vigente para América del Norte.