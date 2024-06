Dos empleados del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS, por sus siglas en inglés), del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, fueron agredidos y detenidos el viernes 14 de junio de 2024, mientras realizaban su trabajo en la comunidad de Aranza, perteneciente al municipio de Paracho, en el estado de Michoacán, inspeccionando aguacates, según confirmó Kenneth Lee Salazar, titular de la Embajada de Estados Unidos en México.

“En la Embajada de los Estados Unidos, nuestra principal prioridad es proteger a nuestro personal en todo el país. Para garantizar la seguridad de nuestros equipos de inspección agrícola, APHIS ha suspendido las inspecciones de aguacates y mangos en Michoacán hasta que se hayan resuelto estos problemas de seguridad”, detalló el diplomático estadounidense, en un comunicado.

“Esta pausa no afecta a otros estados mexicanos, donde continúan las inspecciones del APHIS. Esta acción no bloquea todas las exportaciones de aguacates o mangos a los Estados Unidos, ni detiene los productos actualmente en tránsito. Esta determinación está basada en la preocupación existente por la seguridad del personal en Michoacán, no a preocupaciones fitosanitarias”, agregó Salazar.

“He estado siguiendo de cerca la situación y permanezco en contacto directo con funcionarios del gobierno estatal y federal de México. Junto con el secretario de Agricultura Tom Vilsack, el jefe adjunto de Misión Mark C. Johnson, la agregada del Departamento de Agricultura Holly Higgins y el director regional de APHIS para América del Norte, Cristóbal Zepeda, continuaré trabajando estrechamente con las autoridades estatales en Michoacán para garantizar la seguridad de nuestros equipos de inspección agrícola”, indicó el embajador estadounidense.

“La próxima semana viajaré a Michoacán para reunirme con el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de [Aguacate de] México (APEAN) para abordar, entre otros temas importantes, la seguridad”, finalizó Salazar.

Antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador relacionó el periodo electoral en Estados Unidos, con la suspensión a importaciones de aguacate mexicano, que anunció el Departamento de Agricultura de dicho país, debido a las agresiones a dos inspectores en Aranza, Michoacán.

Cuestionado al respecto durante su conferencia de prensa matutina, el político tabasqueño aseguró que había buenas relaciones con la Administración de su homólogo Joseph Biden y ya se trabajaba para resolver el freno al envío comercial del aguacate. Sin embargo, calificó la medida como algo “unilateral”.

”Ya se está viendo, ya se está buscando un acuerdo, siempre hay estas medidas unilaterales, ¿no? Pero, esas son sus políticas, afortunadamente tenemos buenas relaciones y ahí los vamos convenciendo de que actúen de otra manera, pero lleva tiempo”, dijo el titular del Poder Ejecutivo Federal.

”Sí se han logrado cambios importantes, sin embargo ahora se enrarece todo por las elecciones, porque están a todo lo que dan las acusaciones de un lado y de otro [...] Y ya vamos a ver lo del aguacate, se consume mucho en Estados Unidos, mucho, mucho, mucho, y hay buena relación para que haya entendimiento”, insistió el mandatario nacional.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla aseguró, el 18 de junio de 2024, que los inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), “nunca corrieron ningún riesgo” durante la toma de una carretera en dicha entidad.

El mandatario michoacano detalló que la tarde-noche del viernes 14 de junio de 2024, hubo una manifestación social en donde se registró el bloqueo de una carretera y la retención de algunos vehículos particulares, entre ellos el de dos inspectores de la Embajada estadounidense en México, que supervisaban y acreditaban la calidad de la fruta que se exportaba a Estados Unidos.

“Nunca corrieron ningún riesgo los dos agentes”, pero la Embajada de Estados Unidos en México, por protocolo, decidió suspender temporalmente el trabajo de estos inspectores, dijo Ramírez Bedolla, durante una entrevista con el periodista Manuel Feregrino, en la cadena Grupo Fórmula.

Sin embargo, el gobernador de Michoacán negó que los inspectores del Gobierno estadounidense hubieran estado en peligro, ya que pudieron “moverse libremente”, aunque su vehículo sí quedó retenido de manera indebida. Además, enfatizó que tanto la unidad en que viajaban, como sus computadoras y todas sus pertenencias, ya fueron recuperadas.

Ramírez Bedolla afirmó que los funcionarios estadounidenses no fueron retenidos en la toma de la carretera y “desafortunadamente entre las personas de los vehículos que fueron impedidos del paso, estaban los de estos dos inspectores”.

“La información que nosotros tenemos es de que no hubo un tema directo contra ellos, digamos por la actividad que realizaban, es decir no fue directamente un acto delictivo contra los inspectores”, comentó el mandatario michoacano.

El Gobernador de Michoacán se dijo confiado en que la exportación de aguacate se reabriera entre el miércoles 19 de junio de 2024 y el día jueves 20 del mismo mes y año, o “quizás hoy mismo”, ya que, según él, había estado en contacto con la Embajada estadounidense para resolver el caso.

Según la APEAM, el 14 de junio de 2024 se registró el incidente que involucró a dos inspectores estadounidenses, mismos que fueron retenidos durante una manifestación en la comunidad de Aranza, municipio de Paracho, aproximadamente a unos 35 kilómetros al norte de Uruapan.

Según una versión de la prensa local, además de ser privados ilegalmente de su libertad, los funcionarios de EE.UU. fueron golpeados.

El 11 de febrero de 2022, el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas del Departamento de Agricultura de EE.UU., decidió suspender las importaciones del aguacate provenientes de México, debido a las amenazas recibidas por un inspector de calidad estadounidense en Michoacán.