El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) reportó, el 22 de julio de 2024, ventas recientes de 133 mil toneladas de maíz a México.

Según dicha institución estadounidense, citada por la agencia británica Reuters, el maíz vendido es para ser entregado en México durante la campaña 2024/2025.

“México es un comprador clave de maíz amarillo transgénico de Estados Unidos, del que adquiere cerca de 6 mil millones de dólares anualmente”, indicó Reuters.

Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría de Economía (SE) mexicana, previó, el 29 de septiembre de 2023, que el panel de resolución de disputas, con su homólogo de Estados Unidos, en el marco del T-MEC, podría resolverse a mediados de marzo de 2024.

Ello por un decreto emitido, el 13 de febrero del 2023, por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por el que se prohíbe adquirir, utilizar, distribuir, promover e importar maíz genéticamente modificado para el consumo humano y para la alimentación animal, además del glifosato.

”Para mediados de marzo, considerando los tiempos legales, podemos estar teniendo una resolución final. Ahorita es trabajo sólo de los panelistas y los abogados hasta tener el resultado final”, afirmó Buenrostro Sánchez, durante un mensaje a medios, en el marco de la tercera edición del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN), llevado a cabo en Washington, D.C.

Por su parte, Katherine Tai, Representante Comercial del Gobierno de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), dijo que durante la reunión con su homóloga mexicana, no se tocó el tema del panel de solución de controversias del maíz transgénico.

”Hablamos de muchos temas, pero no hablamos del maíz, no porque no sea importante, pero porque es algo que se le ha entregado a los abogados. La respuesta vendrá en varios meses, pero se están cumpliendo con los procedimientos ya existentes y nuestros equipos están trabajando el tema”, detalló la titular de la USTR.

El Gobierno de Canadá anunció, el 25 de agosto de 2023, que participaría como tercero interesado, junto a su homólogo de Estados Unidos, en panel de resolución de disputas, con México, en el marco del T-MEC, tras consultas sin llegar a un acuerdo.

La Ministra de Promoción de Exportaciones, Comercio Internacional y Desarrollo Económico de Canadá, Mary Ng, así como el Ministro de Agricultura y Agroalimentación canadiense, Lawrence MacAulay, indicaron que el Gobierno de dicho país compartía la preocupación de EE.UU., de que México no estuviera cumpliendo con sus obligaciones científicas y de análisis de riesgos, bajo el Capítulo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias del T-MEC.

“Canadá considera que las medidas adoptadas por México no están fundamentadas científicamente y que corren el riesgo de perturbar innecesariamente el comercio en el mercado norteamericano”, apuntaron ambos funcionarios canadienses, en un comunicado.

Con base en el artículo 31.14 del TMEC, el Gobierno de Canadá notificó su intención de participar como tercero interesado en el panel iniciado por Estados Unidos el 17 de agosto de 2023, respecto de ciertas medidas mexicanas relacionadas con el maíz transgénico.

“Canadá seguirá garantizando la estabilidad y la resiliencia de los agricultores canadienses y del sector agrícola en los próximos años”, agregaron Ng y MacAulay, en su notificación, en la cual también destacaron que el comercio agrícola entre las tres naciones era considerable y que dicho país era un importante productor y exportador de productos agrícolas, incluidos productos biotecnológicos, tanto a Estados Unidos, como a México.

“Canadá tiene un interés fuerte y sistémico en garantizar la interpretación correcta de las obligaciones sanitarias y fitosanitarias (MSF) del T-MEC, es decir, que las medidas MSF se basen en principios, normas, directrices o recomendaciones científicas internacionales pertinentes, o en evaluaciones de riesgos apropiadas”, expusieron los funcionarios canadienses.

Katherine Tai, Representante Comercial del Gobierno de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), anunció, el 17 de agosto de 2023, que la Administración encabezada por el presidente Joseph Biden, decidió establecer un panel de resolución de disputas, con su homólogo de México, en el marco del T-MEC, tras 75 días de consultas sin llegar a un acuerdo entre ambos países.

“Estados Unidos ha utilizado las herramientas provistas por el USMCA (T-MEC) para intentar resolver las preocupaciones con las medidas biotecnológicas de México. Hoy, Estados Unidos está dando el siguiente paso para hacer cumplir las obligaciones de México bajo el T-MEC”, dijo la representante comercial de EE.UU., citada en un comunicado.