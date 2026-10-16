$!Evolución de los métodos de pago en plataformas digitales

Hace treinta años, pagar en internet significaba teclear los 16 dígitos de una tarjeta y cruzar los dedos. Hoy, plataformas como el casino Pin Up México y cualquier tienda en línea ofrecen media docena de opciones que se completan en segundos, muchas veces sin escribir un solo número. Ese cambio no ocurrió de golpe. Vale la pena repasar las etapas que llevaron hasta el ecosistema actual.

Las cuatro etapas del pago digital

El recorrido se puede dividir en períodos bien marcados, cada uno con su propia tecnología dominante: ●Década de 1990: los comercios electrónicos dependían de la captura manual de datos de tarjetas. El principal obstáculo no era técnico, sino la desconfianza del consumidor hacia la seguridad web. ●2000 a 2010: plataformas como PayPal, fundada en 1998, se consolidaron como intermediarias seguras. El comprador dejó de compartir sus datos bancarios con cada vendedor. ●2010 a 2020: los smartphones dieron origen a las billeteras digitales como Apple Pay y Google Pay, mientras la tecnología NFC permitió pagar por aproximación. ●2020 en adelante: las billeteras digitales superaron el 50% de las transacciones del comercio electrónico global, y los pagos cuenta a cuenta dominan el panorama. Cada etapa resolvió un problema concreto de la anterior. Primero la confianza, después la comodidad, y finalmente la velocidad de acreditación.

Los métodos que conviven hoy

El ecosistema actual combina varias tecnologías según el tipo de compra y el país. El siguiente cuadro resume las categorías principales:

Ninguna de estas opciones reemplazó por completo a las anteriores. Más bien se sumaron, ampliando las alternativas disponibles según la preferencia de cada usuario.

El caso mexicano tiene sus particularidades

SPEI permite mover dinero entre cuentas en menos de 30 minutos, incluso fuera del horario bancario. Esa inmediatez lo convirtió en la opción preferida para transacciones digitales, por encima de las tarjetas en varios segmentos. A diferencia de otros mercados, en México el pago en efectivo en tiendas de conveniencia sigue vigente. Millones de personas sin tarjeta bancaria dependen de esa vía, y las plataformas que la eliminan pierden una parte considerable del público.

Hacia dónde va el sector