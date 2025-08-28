Evolucionará Bayer de México el campo mexicano con su nuevo sistema ‘PRECEON’

Ante la presencia de cientos de productores, una amplia red de distribuidores e invitados especiales, Bayer de México, realizó la exitosa presentación de su más reciente producto llamado Preceon, un sistema inteligente y agronómico para la producción de maíz, que está revolucionando la agricultura en el país y el mundo. Roxana Sánchez Juárez, gerente de Marketing de Dekalb y Preceon México, detalló que este es un día importante para la marca, celebrando la llegada de este nuevo sistema que vendrá a revolucionar el campo mexicano.

Roxana Sánchez Juárez.

“Preceon nace por la necesidad de enfrentar todos los desafíos que se viven dentro de la agricultura actualmente en México, y hoy estamos aquí en Sinaloa realizando este primer lanzamiento comercial, el cual dará muchos beneficios a los productores del campo”, dijo. Agregó que Preceon fue desarrollado por un grupo de investigadores mexicanos, buscando solucionar los retos que enfrenta la agricultura en México y el mundo como resultado del crecimiento de la población mundial y buscando nuevas maneras de enfrentar los retos climáticos. Sánchez Juárez agregó que el enfoque está puesto en sistemas inteligentes con una innovación revolucionaria, lo que convierte a Preceon en el primero en el mundo gracias a sus híbridos de estatura optimizada, únicos en el mercado. Detalló que el sistema integra tres componentes esenciales. El primero está relacionado con la genética, ya que el híbrido Dekalb-501 SC, de estatura optimizada, alcanza un metro menos que los híbridos convencionales.

Listo el equipo de Bayer para presentar el nuevo productos a los agricultores del campo sinaloense.

Esta característica lo hace mucho más resistente al acame, reduciéndolo casi a cero, además de ofrecer una mejor respuesta al estrés hídrico y permitir una mayor densidad de plantas por hectárea. El segundo componente es el llamado Climate Fieldview, una herramienta digital que ayuda a crear recetas a la medida, considerando que ningún predio es igual a otro, y así poder maximizar el uso de los recursos, para que cada inversión que se realice en semillas, fertilizantes y agroquímicos, sea aprovechado al máximo. “Fieldview ayudará a ver cuáles son las condiciones a lo largo de nuestro predio, nos indica dónde poner más densidad, en qué momento hacer las aplicaciones, de manera que nada quede desperdiciado”, señaló El último componente, explicó Sánchez Juárez, corresponde a las soluciones de protección de cultivos, enfocadas en los principales desafíos del campo en Sinaloa.

Productores de Culiacán, Sonora, Los Mochis, Navolato, entre otros acuden al evento.

Para ello, Bayer ofrece Acceleron y la combinación Clavis + Decis, dirigidos al control del gusano cogollero, así como Consist Max para enfermedades como la roya, que además funge como un importante potenciador de rendimiento. “Preceon llega para ayudarnos a maximizar los resultados. La integración de sus tres componentes —la genética, la plataforma FieldView y las soluciones de protección de cultivos— permitirá alcanzar una mayor eficiencia. En particular, el híbrido de estatura optimizada representa una auténtica revolución, capaz de transformar la agricultura no solo en México, sino en el mundo entero”, resaltó. Productor 100 por ciento mexicano Sánchez Juárez subrayó que Preceon es un producto orgullosamente creado en México, y se exportó del país al resto del mundo, por lo que ya está arrancando su venta en diferentes países. Beneficios Entre los principales beneficios que otorga Preceon, se encuentran los siguientes. 1.- Reduce casi a cero el riesgo por acame 2.-Mejor respuesta al estrés híbrido 3.- Mayor densidad de siembra 4.- Mayor eficiencia en la absorción de nutrientes. 5.- El sistema Power by Fieldview, brinda mayor control y eficiencia de recursos: semilla, agua, nutrientes y agroquímicos. La encargada de Marketing de Dekalb y Preceon en México destacó que uno de los principales beneficios para el productor sinaloense es una mayor eficiencia en el cultivo, además de reducir al mínimo el riesgo de acame, lo que hace a la planta mucho más resistente frente a cualquier inclemencia.

Jesús Antonio García destacó la gran innovación con la que llega este nuevo producto.