Para el presidente del Consejo de Administración de Sukarne, Jesús Vizcarra Calderón, el reto más importante es animarse a fracasar y a aceptar errores.

”Hoy en el grupo tenemos 30 mil colaboradores y estamos facturando este año 5 millones de dólares, y tenemos una misión de trabajar juntos por el bienestar y hoy parte de mi reto personal que no ha sido nada fácil es salirme de operar, no he podido deslindarme al 100 por ciento”, continuó Vizcarra Calderón.

”Estoy junto con un equipo desarrollando un legado y después donarlo a la comunidad empresarial, un modelo de gestión muy complejo, pero sí se nos ha dificultado”.

Agregó que algunas de las premisas que tiene y que lleva a cabo es que el modelo de operación siempre tiene que ver con inconformidades, ver lo que está mal, siempre trabajar en las asimetrías positivas y en las negativas.

”Qué ha sido de mi vida, yo veo las cosas de manera diferente generalmente que la mayoría, me equivoco muchísimo, constantemente me estoy equivocando, pero el tema es cómo salir del error, como reconocer y salir, yo creo que ese es el reto más relevante: animarte a fracasar y aceptar errores es algo fundamental”, recalcó ante integrantes de la Coparmex, dirigentes empresariales e invitados.

”En México es bien difícil, siempre queremos explicar, justificar, culpar; cuando te quitas eso del cerebro te da mucha amplitud para avanzar, tener una actitud positiva, creer en ti, tenerte mucha fe, ustedes mucho me conocen, yo no soy el que le voy a dar piola a nadie, no me gusta la paz barata de estar de la quedadera de bien, eso creo que a mí no se me da, algo muy importante es no hacer trampas, ustedes deben de ser derechos”.

Dijo que no tiene ningún socio mazatleco, no se robó nada, no tiene ningún metro cuadrado, cuando entraron los terrenos no valían nada, se podía comprar cualquier cosa que se imaginara.

”Entonces algo muy importante es enfrentar los problemas desde donde está la raíz, dónde están las broncas verdaderas, no lo que se ve, qué es lo que está generando estructuralmente el problema ahí hay una gran oportunidad, yo creo que muchas personas le dedicamos demasiada energía en querer resolver los problemas porque no le estamos entrando a la causa, tenemos que resolverlo”, reiteró.

”Algunas premisas de mi vida, yo hace 30 años, 35 yo decía que se vengan los mejores promedios del Tec (Tecnológico de Monterrey) y les vamos a dar chamba, entonces entra gente supratalentosa y quería empezar a ayudar a hacer cambios a la organización y ahí acuñamos algunas frases, una de ella es conócelo, vívelo, cámbialo, o sea que es bien importante entender las cosas, vivir las cosas para poder cambiarlas”.

Recalcó que también es importante tener autoridad moral, porque si no se tiene ésta va ser mucho más difícil generar los cambios.

”Algo de la filosofía personal es buscar siempre cómo sí en lugar de por qué no, si tu ves muchas veces un mesero o ves alguien siempre te va decir por qué no se pueden hacer las cosas, también es importante el pensamiento de sincronía, generalmente hacemos las cosas uno, dos, tres de manera secuencial, si tu volteas esa tabla y la pones de manera vertical y empiezas a trabajar al mismo tiempo te vas a ahorrar muchísimo tiempo”, dijo Vizcarra Calderón.

”Algo que nos ha funcionado mucho a nosotros es tener toda la información al día, todo al día, los resultados de cualquier área, los resultados financieros, todo tiene que estar al día en tiempo real y eso es muy importante, ...algo que no puede ser discurso es darle importancia real a los trabajadores, a los clientes, a los proveedores, no decir, sino darles esa importancia”.

Reiteró que está convencido cada día más de que quienes han sido más favorecidos por Dios, por la suerte tienen mayor responsabilidad con los que menos tienen y no nada más hablando del dinero, sino que si se tiene tiempo, talento o algunas habilidades se debe ver cómo se ponen realmente al servicio de los demás.

”Y quienes más tenemos tenemos la obligación de aportar más realmente, esa es una obligación que tenemos nosotros”.