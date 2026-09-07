$!Exige Fecanaco seguridad para reactivar la economía en Sinaloa

Entre los tres principales acuerdos destacaron recuperar las condiciones de seguridad necesarias para reactivar la economía. Fecanaco solicitó que este tema sea atendido como prioridad, al considerar que sin seguridad no puede haber inversión, empleo ni recuperación sostenida. La Secretaría de Economía fungirá como interlocutora ante las dependencias responsables y realizará una visita de trabajo a Mazatlán con Canaco y representantes del sector hotelero.

Representantes del sector empresarial sostuvieron una reunión de trabajo con la Secretaría de Economía de Sinaloa, este lunes, para exponer las necesidades de comerciantes y empresarios afectados por la situación económica y de seguridad del estado.

También acordaron gestionar opciones de crédito para los comercios del centro de Guasave afectados por las obras de remodelación de calles, cuya conclusión está prevista para diciembre.

Por último, impulsar microcréditos para empresarios de Escuinapa afectados por la crisis de seguridad, con apoyos de hasta 2 millones de pesos y una disponibilidad global de hasta 10 millones de pesos.

Al encuentro asistieron José Lauro Meléndrez Parra, presidente de Fecanaco Sinaloa; Jorge Cázares Bojórquez, presidente de Canaco Guasave; Jorge Luis Nishimoto López, presidente de Canaco Guamúchil; Julia Aramburu, representante de las Canaco de Mazatlán y Escuinapa, y Fernando Inukai, presidente de Red FOSIN.

Fecanaco Sinaloa reconoció la apertura al diálogo, pero reiteró que las reuniones deben traducirse en acciones concretas, responsables definidos y fechas de cumplimiento.