$!Éxito total ‘Vida de Rancho Fest’ en Mazatlán

MAZATLÁN._ Éxito total fue el “Vida de Rancho Fest”, llevado a cabo el pasado sábado 3 de octubre en el Centro de Convenciones. Con lleno total, el evento congregó a miles de personas luciendo botas y sombreros para disfrutar la música norteña de la primera edición del festival.

Más que una presentación musical, el Vida de Rancho Fest fue una experiencia completa para los asistentes, quienes desde su llegada se sumaron al ambiente festivo del evento.

La conducción estuvo a cargo de Cindy Valenzuela, quien acompañó al público a lo largo de una noche que reunió a distinguidas figuras de la música regional mexicana.

El programa musical arrancó con Clase A, para después dar paso a invitados especiales como Iván Gámez, Punto Final, Beto Sierra y Los dos Carnales, quienes mantuvieron en alto a la energía del público con sus diferentes propuestas musicales. Lenin Ramírez fue el encargado de ponerle broche final al espectáculo.

La música, la convivencia y la ambientación hicieron de Vida de Rancho Fest un evento inolvidable.

Ante la buena respuesta del público, durante la presentación se dio a conocer que existen planes para realizar una segunda edición en el puerto, por lo que el festival podría volver pronto con muchos más invitados para repetir la celebración y