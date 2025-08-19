$!Expone Diego Ruzzarin ponencia sobre innovación y creación en el ‘Encuentro Inmobiliario 2025’

MAZATLÁN._ Con el objetivo de compartir ideas y llevar a otro nivel el tema de las bienes raíces, este martes se llevó a cabo el ‘Encuentro Inmobiliario 2025’ en Mazatlán, donde el influencer y filósofo Diego Ruzzarin fue el invitado especial con una presentación denominada “Cómo crear lo nuevo”.

Ruzzarin, quien también es empresario y creador de contenido de origen brasileño, visitó el puerto por primera vez para compartir ideas y experiencias con cientos de trabajadores de la industria inmobiliaria, a quienes les contó sobre los 10 pasos para poder innovar en el tema de bienes raíces.

Además, su ponencia también abarcó las “10 maneras en el que mundo está cambiando y cómo tiene que cambiar”; así como “Del consumo al hiper consumo”; “Del trabajo como producción al trabajo como espectáculo”; “De la política al marketing político”; “De la verdad a la postverdad”; “Del progreso al colapso ecológico”, entre otros.