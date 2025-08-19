$!Expone Diego Ruzzarin ponencia sobre innovación y creación en el ‘Encuentro Inmobiliario 2025’

MAZATLÁN._ Con el objetivo de compartir ideas y llevar a otro nivel el tema de las bienes raíces, este martes se llevó a cabo el ‘Encuentro Inmobiliario 2025’ en Mazatlán, donde el influencer y filósofo Diego Ruzzarin fue el invitado especial con una presentación denominada “Cómo crear lo nuevo”.
Ruzzarin, quien también es empresario y creador de contenido de origen brasileño, visitó el puerto por primera vez para compartir ideas y experiencias con cientos de trabajadores de la industria inmobiliaria, a quienes les contó sobre los 10 pasos para poder innovar en el tema de bienes raíces.
Además, su ponencia también abarcó las “10 maneras en el que mundo está cambiando y cómo tiene que cambiar”; así como “Del consumo al hiper consumo”; “Del trabajo como producción al trabajo como espectáculo”; “De la política al marketing político”; “De la verdad a la postverdad”; “Del progreso al colapso ecológico”, entre otros.
La conferencia también mostró las herramientas para aprender a trabajar fuera de la zona de confort y cómo transformar la industria desarrollos; mientras que finalizó con una ronda de preguntas y respuestas con los presentes. Además también hubo presentaciones artísticas en el evento.
El ‘Encuentro Inmobiliario 2025’ es un evento organizado por Lizantos Desarrollos, AMPI Mazatlán, Urbanixta Desarrollos y Asturias Residencial Privada; este último un nuevo proyecto presentado durante la ceremonia por Jenny Angulo, directora comercial de Urbanixta. Asistieron 400 personas.
Entre las personalidades presentes en el evento destacaron Jorge Lizárraga Angulo, director de Urbanixta Desarrollos Inmobiliarios; Jonathan Tostado, director Adjunto de Urbanixtas; Luciano Carrasco, presidente de AMPI Mazatlán, y Óscar Tirado Bernal, vicepresidente de AMPI.
“En este congreso están invitados tanto desarrolladores, tanto el tema inmobiliarios y también estuvimos invitando a diferentes colegios como son constructores, arquitectos, ingenieros, que son los que tuvieron más auge por estar el día de hoy”, indicó Carrasco Altamirano.