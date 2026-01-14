$!Fallece el mazatleco Gabriel Coppel Kelly

Hijo de Menina Kelly de Coppel y Ernesto Coppel Campaña, ya fallecidos, Gabriel Coppel Kelly tenía cuatro hermanos: Paty, Norma, Bibi y Ernesto, éste último, uno de los empresarios sinaloenses más destacados en el ramo turístico tanto en Mazatlán como en Los Cabos.

El mazatleco Gabriel Coppel Kelly, hermano del empresario Ernesto Coppel Kelly, de Grupo Pueblo Bonito, falleció este miércoles en un hospital del puerto.

En una entrevista concedida a Noroeste hace algunos años, Gabriel habló de su vida como parte del Grupo Pueblo Bonito, donde trabajó por décadas, y de su diaria labor andando en silla de ruedas.

“Yo nací con un tumor en la espina dorsal, debido a eso es por que no camino. Mi problema se llama espina bífida. Me han operado 59 veces, pero he tenido la gran suerte de que Dios me ha acompañado todo el tiempo y me cuida muy bien”, dijo sonriente en esa entrevista, donde se dijo agradecido de su vida.

Contó que como sus papás cantaban y su hermano Ernesto le enseñó a tocar guitarra, él cultivó el gusto por la música durante su infancia y durante décadas ese fue su sustento.

Se casó en 1997 con Gloria Camelo Martínez, con quien adoptó dos hijos, y no era raro ver a la pareja en numerosas ocasiones en Mazatlán, tanto en eventos sociales como culturales y empresariales.

Descanse en paz, Gabriel Coppel Kelly.