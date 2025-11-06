Feliciano Castro inicia gira por Japón; busca fortalecer cooperación económica e inversiones para Sinaloa

El Secretario de Economía de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez, inició una gira de trabajo por Japón en representación del Gobernador Rubén Rocha Moya, con una reunión con la Embajadora de México en ese país, Melba Pría, en la que se abordaron temas de cooperación económica, atracción de inversiones y fortalecimiento del intercambio comercial.

Durante el encuentro, celebrado en la sede diplomática de México en Tokio, se revisaron los proyectos en desarrollo vinculados a la inversión japonesa en Sinaloa, así como las oportunidades para ampliar la presencia de productos sinaloenses en el mercado asiático.

De acuerdo con datos oficiales, en 2024 Sinaloa exportó a Japón bienes por un valor cercano a los 100 millones de dólares, principalmente productos agroalimentarios, pesqueros y manufacturados, lo que mantiene al país asiático entre los principales destinos de exportación para el Estado.

Castro Meléndrez destacó la reciente autorización del Gobierno japonés para importar chile bell mexicano, luego de 16 años de gestiones, lo que abre una nueva oportunidad comercial para la entidad.

Recordó que Sinaloa es el principal productor nacional de este cultivo, con más de 3 mil 700 hectáreas sembradas que generan alrededor de 269 mil toneladas anuales.

La reunión también permitió analizar los mecanismos de acompañamiento institucional para consolidar las inversiones japonesas en proyectos estratégicos en curso, así como las posibilidades de diversificar la relación económica bilateral en sectores como la agroindustria, energías limpias y tecnología.

Esta reunión marca el inicio de una agenda de trabajo que contempla encuentros con representantes empresariales y organismos públicos y privados de Japón, orientados a fortalecer la presencia de Sinaloa en los mercados internacionales y consolidar la cooperación económica entre ambas naciones.