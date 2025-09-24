$!Fernando Chico Pardo adquiere el 25% de Banamex

El empresario Fernando Chico Pardo adquirió el 25 % de Grupo Financiero Banamex en una operación que se calcula en 42 mil millones de pesos, anunció Citi a través de un comunicado.

La operación aún está sujeta a condiciones de cierre habituales, incluyendo la obtención de autorizaciones regulatorias en México, y se espera se complete en la segunda mitad de 2026.

En el comunicado, Citi precisó que Fernando Chico Pardo será nombrado presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Banamex y Manuel Romo continuará como director general del banco.

“Estamos muy comprometidos y contentos de formar parte de Banamex, que es una institución icónica en México con un futuro muy prometedor. Tenemos mucha confianza en el equipo y continuaremos trabajando muy de cerca en la transformación que ya iniciaron, agilizando su digitalización punta a punta con un foco excepcional en la satisfacción del cliente en cualquier punto de contacto y que eso acelere aún más el crecimiento que ya iniciaron”, sostuvo Fernando Chico Pardo.

“Creemos que la vocación histórica de Banamex es apoyar al país y a su gente, y eso se conjuga con nuestra firme convicción de que invertir en México es la mejor opción por su potencial. Nuestro compromiso de largo plazo es trabajar juntos para así conseguir un mejor posicionamiento en todos los ámbitos y con ello impulsar aún más a los sectores, empresas y personas en todo el país”, indicó.