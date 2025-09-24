$!Fernando Chico Pardo adquiere el 25% de Banamex

El empresario Fernando Chico Pardo adquirió el 25 % de Grupo Financiero Banamex en una operación que se calcula en 42 mil millones de pesos, anunció Citi a través de un comunicado.
La operación aún está sujeta a condiciones de cierre habituales, incluyendo la obtención de autorizaciones regulatorias en México, y se espera se complete en la segunda mitad de 2026.
En el comunicado, Citi precisó que Fernando Chico Pardo será nombrado presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Banamex y Manuel Romo continuará como director general del banco.
“Estamos muy comprometidos y contentos de formar parte de Banamex, que es una institución icónica en México con un futuro muy prometedor. Tenemos mucha confianza en el equipo y continuaremos trabajando muy de cerca en la transformación que ya iniciaron, agilizando su digitalización punta a punta con un foco excepcional en la satisfacción del cliente en cualquier punto de contacto y que eso acelere aún más el crecimiento que ya iniciaron”, sostuvo Fernando Chico Pardo.
“Creemos que la vocación histórica de Banamex es apoyar al país y a su gente, y eso se conjuga con nuestra firme convicción de que invertir en México es la mejor opción por su potencial. Nuestro compromiso de largo plazo es trabajar juntos para así conseguir un mejor posicionamiento en todos los ámbitos y con ello impulsar aún más a los sectores, empresas y personas en todo el país”, indicó.
Quién es Fernando Chico Pardo
Fernando Chico Pardo actualmente es presidente del consejo de administración de Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), una empresa que opera nueve aeropuertos en el país.
En abril apareció por primera ocasión en la lista de Forbes de las personas más ricas del mundo. En México figura como el octavo empresario con la mayor fortuna, con un patrimonio estimado en 3 mil 500 millones de dólares al día de hoy.
Fue miembro del Consejo de Administración de Grupo Financiero Inbursa, Condumex, Grupo Carso, Sanborns Hermanos, Sears Roebuck de México y Grupo Posadas de México.
Después de dejar Inbursa, en 2003, Chico Pardo se convirtió en accionista mayoritario del Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), una empresa que opera nueve aeropuertos en el país.
Chico Pardo se tituló como administrador de empresas de la Universidad Iberoamericana y cuenta con MBA por la Kellogg School of Management de la Northwestern University.