$!Festival de la Belleza Rendez Voes llena de primavera-verano a Cimaco Mazatlán

MAZATLÁN._ El Festival de la Belleza Rendez Vous impregna de primavera-verano a Cimaco Mazatlán, con nuevas fragancias de frescura y líneas de maquillaje duraderas, atrevidas y brillantes, disponibles para consentir a sus clientes. Como ya es tradición, este festival marca el inicio de la nueva temporada y llena el departamento de perfumería de tratamientos para la piel, maquillajes y perfumes de las mejores marcas del mundo, del 6 al 23 de febrero, informaron directivos de la tienda departamental.

La cuenta regresiva terminó y la temporada de primavera-verano de Cimaco Mazatlán llegó para enamorar a los gustos más exigentes con marcas en tendencia en perfumería, cuidado de la piel y maquillajes exclusivos. El gerente de la sucursal Cimaco Mazatlán, Gilberto Villalobos, expuso en conferencia de prensa que este Festival de la Belleza se realiza de manera regular cada temporada primavera-verano dentro del área de perfumería.

Por su parte, la supervisora del departamento de perfumería, Itzel Vilchis, explicó de la temática de este año está inspirada en la naturaleza maximalista, con colores brillantes, atrevidos y atractivos, además de texturas, fragancias y tratamientos innovadores. “Todo eso lo podemos encontrar en el departamento de perfumería, con nuevas presentaciones y lanzamientos de diferentes marcas, y pues esperamos a que vengan y nos visiten para conocer las nuevas tendencias”, invitó a las y los clientes de Cimaco.

Seguros de la nueva imagen del departamento de perfumería y belleza, con colores elegantes y luminosos, así como fragancias que enamoran a los visitantes, los directivos llamaron a consultar las redes sociales de Cimaco para conocer el calendario de consultas, pláticas y talleres con expertos en belleza y cuidado personal que se desarrollarán durante el festival.