$!Festivales temáticos y con causa: Grupo Marval lanza ambicioso calendario para 2026

MAZATLÁN._ En un esfuerzo por diversificar la oferta turística y fomentar la convivencia familiar, Grupo Marval presentó oficialmente su programa de eventos para este 2026. El proyecto contempla la realización de seis grandes festivales temáticos a lo largo del año, apostando por la gastronomía, la música y la cultura de las bebidas artesanales. La presentación estuvo encabezada por Soraya Lora Ledón, Gerente de Eventos y Relaciones Públicas de Grupo Marval, acompañada por autoridades estatales y municipales de turismo, así como representantes de cámaras empresariales como CANACO y CANIRAC Mazatlán. Todos los eventos combinarán bebida, gastronomía y música, mencionó Soraya Loda Ledón. Además, serán pet friendly y buscarán beneficiar a una causa. “Todos los eventos son pet friendly y estamos buscando que sean a beneficio de una causa. Por eso nos estamos acercando tanto al sector privado como también a las dependencias para poder ver dónde está la necesidad y que los eventos lleven un fin de beneficencia en el que también se vea beneficiado algún sector, ya sea la niñez, ya sea la mujer, ya sea el sector deportivo, etcétera. Entonces, cada evento trae una causa con un enfoque diferente”, compartió Lora.

El primero de los eventos, el Beer Live Fest, tendrá lugar el sábado 25 de abril en Beach Club Tres Islas, de 15:00 a 23:00 horas. Es un festival en el que la protagonista es la cerveza artesanal. Contará con la presencia de cervecerías de Ensenada, Torreón, Durango, Culiacán, Hermosillo, Nayarit, además de las locales. El evento también presume un enfoque educativo, pues un grupo de catadoras y cerveceras realizarán actividades relacionadas con el aprendizaje de la producción de la cerveza. Asimismo, habrá música en vivo, concursos, venta de souvenirs y stands para que los asistentes degusten gastronomía de diferentes conceptos. Además, al tratarse de un evento familiar, tendrá una zona infantil con juegos y dinámicas diseñadas para los más pequeños. Por otro lado, el 15 y 16 de mayo se viene la segunda edición del Wine Sea Fest en Mazatlán, “Conchas, Mar y Vino”, en Beach Club Tres Islas. El primer día se dedicará a una cena maridaje con chefs invitados, mientras que en el segundo se realizará el festival de vinos, con degustación de bebidas nacionales e internacionales, cocina fría de mariscos y música de diferentes géneros para todos los gustos. “Este tipo de iniciativas son claves para diversificar la oferta turística de Mazatlán, atraer nuevos mercados y generar experiencias memorables para quienes nos visitan. Es muy importante la suma de esfuerzos de la iniciativa privada y del sector público, que es uno de los pilares más importantes para el crecimiento sostenido de nuestro puerto”, expresó Michelle Aguilar Ramos, Subsecretaria de Promoción y Operación Turística de la Secretaría de Turismo en Sinaloa, durante la rueda de prensa.

Un calendario lleno de sabor y cultura

La agenda para el resto del año incluye: *25 de Julio 2026. Mixfest “Mixología, colores y sabores”. De 6:00 pm a 12:00 am. Festival en torno a todo lo relacionado con la mixología, con destilados y bebidas de autor, música, maridaje, concurso de mixólogos y masterclass de temas relacionados. Sede: Por definir. *12 de Septiembre 2026. Agave Fest. De 3:00 pm a 10:00 pm. Festival de derivados de agave: sotol, mezcal, tequila, raicilla, bacanora, etcétera. Con gastronomía apreciada para el maridaje de los destilados y un concepto muy mexicano. Mostrará productos locales como la machaca y el chorizo de Rosario, música de género regional mexicano, artesanías, masterclass y talleres de comida y proceso de producción, así como expositores de marcas y servicios. Sede: Por definir. *16 y 17 de Octubre 2026. Wine Sea Fest, “Paellas, Zarandeados y Vino”, 2da edición. De 2:00 pm a 9:00 pm. Festival de vinos, muestras, concurso de paellas y pescados zarandeados, con música y expositores de marcas y servicios afines al evento. Sede: Beach Club Baraka. *14 de Noviembre 2026. Elixir “Alto Nivel”. De 7:00 pm a 1:00 am. Evento exclusivo con cena de varios tiempos de cocina de autor internacional, vinos, destilados, muestra gastronómica, música y expositores de marcas y servicios. Sede: Gran Acuario Mazatlán.