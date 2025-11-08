FIGLOSNTE 53 “Progresando juntos construimos 30 años de legado”

Los días 6 y 7 de noviembre de 2025, procedentes de todo el Estado de Sinaloa, se dieron cita en el Jardín 53 y en el salón 53 de la ciudad de Culiacán, los actuales integrantes del Comité Técnico y Representantes de Socios de Figlosnte 53, quienes en compañía del Secretario General de la Directiva Seccional del SNTE de la Sección 53 y Presidente del fideicomiso FIGLOSNTE 53, Prof. Ricardo Madrid Uriarte, agradecieron de manera muy especial a los actuales e históricos integrantes de los órganos de Gobierno y Administración dentro del acto conmemorativo alusivo al 30 aniversario del Fideicomiso FIGLOSNTE 53.

Representantes de Socios de FIGLOSNTE 53.

Dentro del marco de festejo, se celebró una misa de acción de gracias en la parroquia de nuestra Señora de Guadalupe, así mismo, se realizó una emotiva celebración en la que se hizo entrega de reconocimientos a Expresidentes del Comité Técnico, Representantes de socios y Comité Técnico fundador y Asistentes Regionales e integrantes del Despacho Asesor DAFI, S.C.

Reconocimiento a Ex Secretarios del Comité Técnico de FIGLOSNTE53.

.

Reconocimiento a Representantes de Socios Fundadores.

FIGLOSNTE 53 es un programa que ha multiplicado el alcance de las prestaciones económico sociales de los trabajadores de la educación de la Sección 53 del SNTE beneficiando actualmente a más de 19,143 socios, a su vez, se llevó a cabo una presentación y rendición de cuentas por parte de DAFI S.C., quien se ha desempeñado en asesorar y administrar este Fideicomiso durante estos 30 años resaltando la honradez, profesionalismo y eficacia. El Prof. Ricardo Madrid Uriarte estuvo acompañado por Expresidentes del Comité Técnico de Figlosnte 53; Prof. Daniel Amador Gaxiola, periodo (1995-1998); Profa. Lorena E. Álvarez Gámez, periodo (1998-2000); Prof. Oscar O. Beltrán Ruíz, periodo (2000-2004); Profa. Lourdes Sarabia López, periodo (2008-2012); Prof. José Silvino Zavala Araujo, periodo (2012 - 2016); Prof. José Fernando Sandoval Angulo, periodo (2016-2022), así como integrantes del Comité Técnico, Lic. Martín Benito Pacheco Ibarra, Presidente del Consejo Consultivo del grupo DAFI S.C y M.C. Christopher Pacheco Pérez, Director General de DAFI,S .C.

Develación de la placa conmemorativa a los 30 años de FIGLOSNTE 53.

En 30 años de historia FIGLOSNTE 53 sigue creciendo, gracias a la confianza, hoy cimentamos el éxito en la unión y compromiso de cada uno de los socios que lo conforma.

Prof. Ricardo Madrid Uriarte, Srio. Gral. de la Directiva Seccional del SNTE de la Sección 53 y Presidente del Comité Técnico de FIGLOSNTE 53.

“Extiendo una felicitación a todos los socios e integrantes de los Órganos de Administración y Gobierno, por haber cumplido 30 años entregando beneficios. Su confianza, compromiso y participación activa a permitido que el éxito del fideicomiso llegue a todos los socios de FIGLOSNTE 53 en todo el Estado de Sinaloa.”