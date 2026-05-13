Fija Agricultura base mínima de 47 dólares por tonelada para trigo harinero en Sinaloa

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural publicó las Bases de Referencia para la Comercialización de Trigo Harinero (panificable) del ciclo otoño-invierno 2025-2026, un mecanismo que sirve para determinar el precio final que recibirán los productores al momento de vender su cosecha.

En el caso de Sinaloa y Sonora, la dependencia federal estableció una base mínima de 47 dólares por tonelada, monto que deberá pagarse al productor y que se suma al precio internacional del trigo cotizado en la Bolsa de Chicago.

El aviso fue emitido el 12 de mayo de 2026 por la Coordinación General de Producción, Comercialización, Sustentabilidad e Innovación de Agricultura, y está dirigido a productores, industria harinera, industria molinera y bodegas de trigo harinero del ciclo agrícola otoño-invierno 2025-2026.

Para la región Sonora-Sinaloa se fijó una base en zona de consumo de 97 dólares por tonelada y una base máxima regional de 50 dólares. La diferencia entre ambos conceptos da como resultado la base mínima de 47 dólares por tonelada que deberá cubrirse al productor.

La “base en zona de consumo” representa el valor de referencia del trigo en los centros donde será utilizado o procesado, mientras que la “base máxima regional” contempla los costos y ajustes logísticos asociados al traslado y comercialización del grano desde la zona productora hasta esos mercados.

El documento precisa que todas las cifras están expresadas en dólares por tonelada y que los contratos de compraventa deberán tomar como referencia la cotización del contrato de futuros del trigo en la Bolsa de Chicago (CME) con vencimiento en julio de 2026.

En el caso de Chihuahua, se utilizará el contrato con vencimiento en septiembre de 2026.

Además de Sonora y Sinaloa, SADER estableció las siguientes bases mínimas a pagar al productor: 44 dólares por tonelada para Baja California y San Luis Río Colorado; 63 dólares para el Bajío (Guanajuato, Jalisco y Michoacán); 56 dólares para Baja California Sur; 47 dólares para Coahuila, Durango y Zacatecas; 36 dólares para Chihuahua, y 35 dólares para Nuevo León y Tamaulipas.

La dependencia federal indicó que estas bases se emiten con fundamento en las Reglas de Operación del Programa de Comercio Justo para el ejercicio fiscal 2026 y tienen como objetivo brindar mayor certidumbre a productores y compradores, así como ordenar el proceso de comercialización del trigo harinero en el País.