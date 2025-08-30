Firma Sectur Sinaloa convenio de colaboración con Sunwing Vacations en Canadá

En el marco de la gira de promoción que se realiza en Toronto, la Secretaría de Turismo de Sinaloa firmó un convenio con Sunwing Vacations, una de las principales touroperadoras de Canadá.

De acuerdo con un comunicado, este acuerdo fortalece a Mazatlán como destino turístico, refuerza la conectividad y abre mayores oportunidades para que más turistas canadienses descubran la grandeza del estado: su cultura, su gastronomía y la calidez de su gente.

“Me da mucho gusto compartirles los resultados de la reunión que sostuvimos con Eric Rodríguez, vicepresidente ejecutivo de Sunwing Vacations. En este encuentro abordamos temas fundamentales para seguir fortaleciendo a Mazatlán como destino turístico”, señaló la Secretaría de Turismo estatal, Mireya Sosa Osuna.

En el comunicado se informó que tras la firma, hablaron de la importancia de consolidar la conectividad aérea hacia el puerto y el posicionamiento de la marca de Mazatlán sobre todo en el este de Canadá, un mercado de gran potencial para la ciudad.

“También revisamos estrategias de promoción dirigidas al cliente final, con el fin de posicionar la marca Mazatlán de una manera más cercana y efectiva. De igual manera, definimos acciones conjuntas de promoción que nos permitirán ampliar nuestra presencia en este importante mercado internacional”, apuntó.

Con este tipo de acciones se sigue posicionando a Sinaloa como un destino estratégico a nivel internacional.

“Todas estas razones nos llevan a avanzar en la firma de un convenio de colaboración, que refuerza nuestro compromiso de seguir llevando a Mazatlán más lejos, generando beneficios para el sector turístico y para las familias sinaloenses. Como nuestro Gobernador, el Dr. Rubén Rocha Moya nos lo indicó, el 3 por ciento del impuesto sobre el hospedaje corresponde a promoción turística y justamente eso es lo que hemos venido haciendo”, puntualizó.