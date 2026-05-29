Firman Banamex y Canacintra Mazatlán convenio para impulsar las PyMEs

Banamex y Canacintra apuestan por las PyMEs en Mazatlán con una alianza estratégica.

Ambas partes firmaron un convenio de colaboración, ante la comunidad empresarial y tomadores de decisiones.

Para presenciar la alianza asistieron empresarios en una evento clave para impulsar la innovación, financiamiento y crecimiento empresarial en la región.

En un contexto donde las pequeñas y medianas empresas enfrentan desafíos crecientes en competitividad, digitalización y acceso a financiamiento, Banamex y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación Mazatlán, anuncian una alianza estratégica que busca marcar un punto de inflexión para el desarrollo empresarial de la región.

Este esfuerzo se concretó con la firma de un convenio de colaboración, ante la comunidad empresarial de Mazatlán y tomadores de decisiones.

Como parte central del programa, Banamex participará con una intervención especializada enfocada en indicadores clave de negocio, aportando herramientas concretas para que las PyMEs tomen decisiones más informadas, fortalezcan su estructura financiera y mejoren su capacidad de crecimiento. Canacintra Mazatlán, que busca cerrar brechas históricas en el acceso a recursos y acompañamiento para las empresas locales.

Dentro de los beneficios para PyMES se señalaron los siguientes: Paquete PyMES sin costo los primeros 3 meses al contratar la cuenta, y conserva este beneficio al dispersar a partir de 30 nóminas; Crédito Amortizable: 0 por ciento de comisión por contratación y una tasa desde el 14.00 por ciento.

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