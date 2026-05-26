$!Firman convenio AMPI y CMIC para vincularse como industria desarrolladora y constructora

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) firmaron un convenio de colaboración y de trabajo conjunto, de capacitación, empujar oportunidades para las empresas y profesionales Inmobiliarios. El acuerdo incluye beneficios preferenciales, capacitación y difusión de proyectos entre constructores e inmobiliarios, así como de intercambios y alianzas Estratégicas, expuso el presidente de CMIC Sinaloa Sur, Hugomar Peraza Ponce. A nivel nacional se invierte 1.7 por ciento del PIB en la construcción, pero esta no fluye como debería, según la Cámara Empresarial, así que este nuevo convenio con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) representa fortalecer la industria de la construcción y el sector inmobiliario en Mazatlán.





Este acuerdo busca impulsar el desarrollo de proyectos de infraestructura, vivienda y turismo, y ofrecer capacitación y certificación a los profesionales del sector. De los beneficios, Peraza Ponce explicó en qué consisten: “Es un día especial para las dos partes importantes de sumar voluntades, entre la Asociación Mexicana Profesional Inmobiliaria, y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, para establecer una sinergia”. “Así como recabar información de proveedores especializados en la construcción que estén interesados en participar, así como difundir entre sus asociados los servicios inmobiliarios que ofrecen los asociados y afiliados de AMPI, difundiendo valores y la especialidad de los servicios en materia de intermediación, valuación y todos lo relativo al sector inmobiliario”.



