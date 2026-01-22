$!FITUR 2026 inaugura sus actividades con la presencia de los Reyes de España

La Feria Internacional del Turismo que se celebra en Madrid, la cual celebra este año su edición 46, fue inaugurada de manera oficial por los Reyes de España. El Rey Felipe y la Reina Letizia recorrieron los pabellones, entre ellos el de México, que este año participa como País Socio. Los Reyes de España fueron recibidos por José Vicente de los Mozos, presidente del Comité Ejecutivo de la Institución Ferial de Madrid; Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid; Jordi Hereu, ministro de Industria, Comercio y Turismo, y José Luis Martínez Almeida, Alcalde de Madrid, acompañados por una delegación de autoridades nacionales y regionales, ministros, representantes gubernamentales y líderes del sector turístico de todo el mundo.

Durante la inauguración, las autoridades recorrieron los pabellones del Recinto Ferial para conocer las propuestas de empresas y destinos presentes en FITUR 2026. Entre los espacios destacados se encuentra México, que en esta edición participa como país invitado. Acompañados por diversas personalidades mexicanas, así como representantes de pueblos originarios, la Secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, y el Embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, recibieron a los Reyes de España en el stand del País.

México cuenta con un espacio innovador, inmersivo e interactivo donde presentan sus regiones turísticas, los Pueblos Mágicos y una oferta diversificada que va desde destinos consolidados -como sus 35 sitios inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO o celebraciones emblemáticas como el Día de Muertos y el Carnaval de Veracruz- hasta joyas por descubrir. También ha destacado la visita al Pabellón del Conocimiento, y que durante las jornadas profesionales—miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 de enero—más de 250 expertos de todo el mundo contribuyen a la divulgación de buenas prácticas y conocimiento, además de reunir a más de 190 empresas de travel technology. Para finalizar su visita, los Reyes de España firmaron el libro de condolencias para las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, ubicado en el stand de Andalucía.

Con la participación de más de 10 mil empresas de 161 países, 111 de ellos con representación oficial, FITUR se celebra hasta este domingo 25 de enero desplegando su oferta a lo largo de nueve pabellones. De este modo, la feria se consolida, un año más, como la mayor plataforma global del turismo, un espacio clave para el intercambio de conocimiento y experiencias, la generación de oportunidades de negocio y el descubrimiento de destinos de todo el mundo.

Participan Pueblos Originarios de México Una comitiva de representantes de Pueblos Originarios de los estados de Campeche, Oaxaca, Nayarit, Guerrero y Chihuahua acompañaron a la Secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, a la inauguración oficial de la Feria Internacional del Turismo 2026, en la que México participa como País Invitado y protagonista de la jornada. “Era importante dar a conocer el México de los Pueblos Originarios y que hoy estuvieran aquí. Vemos cómo España vive su turismo desde las comunidades, y esa es la visión del turismo en el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: que se genere prosperidad para las comunidades. Hoy, los Pueblos Originarios son una prioridad. México brilla, y hoy brilla más que nunca por sus pueblos, por sus artesanías y por sus tradiciones”, explicó la Secretaria en entrevistas posteriores a la inauguración. De esta manera, las y los representantes de los Pueblos Originarios de México se convirtieron en embajadores del turismo comunitario, de la mano de la Secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora.

En el acto participaron también las gobernadoras de Quintana Roo, Mara Lezama; de Tlaxcala, Lorena Cuéllar; y de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo; así como el Gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, y secretarias y secretarios de turismo estatales. La comitiva formó parte de la inauguración oficial de la participación mexicana, en un acto que contó con una visita discreta de los Reyes de España, debido al luto oficial de tres días decretado en ese país en condolencia con las familias y personas allegadas de los fallecidos en el accidente de tren en Adamuz, Córdoba. La Secretaria de Turismo subrayó que es la primera vez que México muestra a sus Pueblos Originarios con este nivel de orgullo y protagonismo en la feria turística más influyente del mundo hispano, un hecho que marca un antes y un después en la proyección turística, cultural y económica de la nación. Adicionalmente, destacó que esta participación no tiene precedentes por su dimensión, organización y ambición: una comitiva histórica integrada por autoridades federales y estatales, cámaras empresariales, líneas aéreas, tour operadores, organismos de promoción, artesanas y artesanos, chefs, representantes culturales y alianzas público-privadas, que reflejan el potencial turístico de los 32 estados de la República.





