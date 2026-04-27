Fortalece Mazatlán su presencia en el Tianguis Turístico México 2026

MAZATLÁN._ Con el objetivo de fortalecer su presencia en el mercado nacional e internacional, el puerto de Mazatlán participa en el Tianguis Turístico México 2026, que se celebra en Acapulco, donde promueve su oferta como un destino competitivo y atractivo para visitantes e inversionistas.

A través de un comunicado, la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, destacó que esta participación busca atraer más turismo, inversiones y eventos que impulsen el desarrollo económico del municipio.

En representación del Gobierno Municipal, asiste Alí René Zamudio Garza, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (Sedectur), quien encabeza las labores de promoción del destino ante tour operadores, agencias de viaje y representantes del sector.

La alcaldesa subrayó que una de las principales encomiendas es posicionar a Mazatlán como un destino confiable, además de fortalecer la atracción de eventos deportivos, congresos y convenciones. En este sentido, destacó la coordinación con la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, para impulsar la agenda del destino.

Asimismo, señaló que, en línea con la estrategia nacional, se busca fortalecer el segmento MICE (reuniones, incentivos, congresos y exposiciones), con el propósito de mantener la llegada constante de grupos y convenciones al puerto.

Finalmente, reiteró que Mazatlán continuará su promoción rumbo a la temporada de verano, apostando por atraer más congresos, convenciones y eventos deportivos que fortalezcan la economía local y consoliden su posicionamiento como uno de los destinos más importantes del país.