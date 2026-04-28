$!Fortalece Sinaloa alianza con Despegar y BestDay para fortalecer la promoción turística de Mazatlán

Con la finalidad de reforzar la promoción turística de Mazatlán en el mercado nacional y ampliar su presencia en plataformas digitales y puntos de venta especializados, la Secretaría de Turismo concretó la firma de un convenio de colaboración con las empresas Despegar y Bestday.

La firma de este acuerdo se llevó a cabo en el marco de las actividades de promoción turística del estado en el Tianguis Turístico México 2026, que se celebra en Acapulco, Guerrero, como parte de una estrategia conjunta de comercialización y difusión turística.

Así lo compartió la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, quien señaló que este convenio que se firmó con Claudia Alva, Country Manager de Despegar, permitirá continuar con acciones de promoción integrales a través de plataformas digitales, redes sociales, campañas publicitarias, y presencia física en puntos de venta especializados.

“Acabamos de firmar un convenio de promoción con Despegar, una alianza muy importante porque engloba también a BestDay, lo que nos permitirá fortalecer la presencia de Mazatlán en el mercado nacional”, comentó.

Sosa Osuna expresó que, como parte de los resultados presentados durante la firma, la campaña ‘Mazatlán: Un Mar de Historias’, desarrollada el año pasado junto a Despegar, dejó cifras positivas para el puerto en materia de reservaciones y comercialización turística.

En este sentido, detalló que la estrategia generó durante el 2025 un incremento de aproximadamente 18 por ciento en reservas brutas, indicador que representa un total de reservaciones realizadas a través de la plataforma, además de un incremento del 5 por ciento en habitaciones por noche.