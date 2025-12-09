$!Fortalecen alianzas de promoción de Mazatlán

“Hablamos de las acciones que se están llevando a cabo desde la Sectur, que creo que pudiéramos aportar y ayudar a sus equipos de ventas, así como también les compartimos datos que siempre son relevantes en el tema de credibilidad y confianza entre los inversionistas, ya que como sabemos, el desarrollo inmobiliario viene estrechamente ligado con el sector turístico”, aseguró.

De acuerdo con un comunicado, la funcionaria estatal mostró las acciones que se han realizado durante 2025 para promocionar los destinos turísticos de Sinaloa y en este caso específico las relacionadas a Mazatlán, que este año suma ya 4 millones de visitantes, con una derrama económica de 25,608 millones de pesos y una ocupación hotelera promedio del 71 por ciento.

MAZATLÁN.- Con el compromiso de sumar esfuerzos para fortalecer la promoción del destino de Mazatlán a nivel nacional e internacional, la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, sostuvo una reunión de trabajo con integrantes de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios Turísticos (ADIM).

Actualmente, destacó, en el puerto hay 11 hoteles en construcción y se cuenta ya con 254 centros de hospedaje que ofrecen 15,719 habitaciones.

La funcionaria estatal resaltó que, a la fecha, la Secretaría de Turismo de Sinaloa ha capacitado a más de 3 mil 500 agentes de viajes de diferentes ciudades del país a través de presentaciones de destino.

“Este año hemos capacitado a más de 3 mil 500 agentes de viajes en todo el país, desde Mérida hasta Baja California, prácticamente en todo México y también lo estamos haciendo en Canadá y Estados Unidos; también estamos haciendo viajes de familiarización con medios nacionales e internacionales, así como con influencers, lo que es muy importante para la difusión de todo lo que tiene el destino de Mazatlán en temas turísticos”, apuntó.

La ADIM es una asociación civil compuesta por importantes desarrolladores inmobiliarios en Mazatlán, quienes además de invertir, generan empleos y aumenta la derrama económica.

El presidente del organismo, José Carlos Rivera, señaló que la misión empresarial de la asociación no solo gira en torno a sus desarrollos inmobiliarios, sino también en el fortalecimiento de la imagen turística y residencial de Mazatlán, por lo que mostraron su interés de sumarse a la Sectur y trabajar de forma conjunta para posicionar a Mazatlán como uno de los mejores destinos turísticos del país para vacacionar e invertir.

“La inquietud la tenemos y las ganas, solo es cuestión de ver cómo podemos sumar esfuerzos, estamos muy interesados en generar campañas a favor de Mazatlán y si podemos sumarnos de alguna manera, estamos en la mejor disposición”, aseguró.

Adrián Bastidas, de Grubsa Desarrollos, señaló la importancia de establecer una agenda de trabajo conjunta para ver de qué forma se pueden ir consolidando los diversos puntos que se expongan para fortalecer el destino.

Por su parte, Emanuel Ortega, de Ingeniería Arquitectónica, agradeció a la funcionaria estatal la información compartida, que les da certidumbre para seguir realizando su trabajo, impulsando el desarrollo inmobiliario turístico y fortaleciendo al destino.

“La información que nos compartió la secretaria de Turismo a nosotros nos da tranquilidad, nos da ánimos de seguir, empujar y ponernos creativos para sumarle a Mazatlán, todos debemos de unirnos con el mismo fin, que es promover a Mazatlán”, enfatizó.

Del total de 114,772 millones de pesos de inversión privada registrados en lo que va del gobierno de Rubén Rocha Moya, Mazatlán concentra 50 mil 519 millones, de los cuales 33 mil 500 millones, equivalentes al 29 por ciento del total estatal, corresponden al sector turístico e inmobiliario, reflejando el dinamismo que vive el puerto gracias a la construcción de nueva infraestructura hotelera, desarrollos habitacionales y servicios.