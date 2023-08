MAZATLÁN._ El precio del mango causa vergüenza para productores del sur de Sinaloa, debido a el bajo precio en el mercado, manifestó Ismael Díaz Murillo, presidente del grupo Diazteca.

“Ha estado buena la producción, lo que no ha servido ha sido el precio, la verdad que a nosotros nuestra producción propia nos da hasta vergüenza pagar lo que se ha estado pagando en el sur, pero ni así salen los precios en el mercado de exportación gracias al famoso súper peso”, manifestó Díaz Murillo.

Señaló que las industrias que compran el mango ya no están en proceso, debido a que no les conviene el precio, además este año no se vendió mango congelado a la industria IQF por el precio en el mercado.

“No hay industria, lo que es el mango congelado IQF, también no jaló este año, porque por la misma situación del precio que hay en el mercado, no les sale”, dijo Díaz Murillo.

Expresó que todavía queda un 60 por ciento de producción de la variedad keitt debido a que es la variedad que más produce Escuinapa.

Díaz Murillo comentó que el resto de la producción de la variedad keitt se iría a las deshidratadoras pero en menor volumen.

“Las deshidratadoras han estado trabajando, pero es un proceso muy artesanal, que no está tanto el volumen, lo que consumen el volumen realmente son los concentrados y los IQF y luego viene el deshidratado”, expresó Díaz Murillo.

“Fue un golpe duro para los productores en general este año”, dijo el presidente del grupo Diazteca.